Vera Gemma: "Sono uscita con Guè, ho scoperto una persona meravigliosa. Vedremo cosa succederà" Vera Gemma ha confermato a Verissimo di essere uscita con Guè Pequeno, rivelando di essere rimasta piuttosto colpita da questa conoscenza. In studio, poi, è arrivato il suo unico amore: il figlio Maximus.

A cura di Ilaria Costabile

Vera Gemma è stata ospite della puntata di Verissimo di sabato 27 gennaio. L'attrice ha raccontato a Silvia Toffanin il suo incontro con Guè Pequeno, di cui si è parlato dopo la sua ultima ospitata nella trasmissione di Canale 5 e poi ha presentato, per la prima volta in tv, suo figlio Maximus.

Vera Gemma racconta l'incontro con Guè

Le voci che tra Vera Gemma e Guè Pequeno ci fosse un flirt si sono sparse assai velocemente per cui, l'attrice, che era stata ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin è ritornata a Canale 5 per confermare, di persona, quanto è stato detto sul suo conto in queste ultime settimane:

Sono venuta qui l'altra volta dicendo che ero single, ma che le audizioni erano aperte. La sera dopo era già programmata un’audizione, ma non potevo dire niente, perché poi che ne sapevo. L’audizione è arrivata dopo una lunga amicizia via chat, dove ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose, io mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles, gli dicevo tutto del film. Poi siamo riusciti a vederci e c’è stata questa serata.

Vera Gemma non si nasconde e, anzi, racconta le sensazioni del primo incontro con il noto rapper: "Ho scoperto questa persona meravigliosa, intelligentissima, una profondità che va ben oltre gli stereotipi del rapper. Sono fiera di averlo conosciuto". Poi, senza sbilanciarsi ulteriormente ha dichiarato: "Quello che riserva il futuro non si sa".

L'amore per il figlio Maximus

In studio, poi, è arrivato Maximus il figlio che Vera Gemma ha avuto dalla sua relazione con Henry Harris. I due si sono separati, per cui il ragazzo che oggi frequenta le scuole medie, vive con la madre a Roma. Mostrando una parlantina piuttosto fluente e nessun timore delle telecamere, chiacchiera con Silvia Toffanin dicendo: "È una bravissima mamma, è sempre con me quando ci deve essere". Il suo sogno è quello che hanno avuto molti ragazzini della sua età: "Molto scontato, ma il calciatore. Ho iniziato a fare il difensore, perché mi divertiva buttarmi per terra". Dopo una simpatica parentesi sulle avventure sentimentali di Maximus, è l'attrice che dichiara:

Non sono mai stata una mamma che gli ha risparmiato delle cose, anzi. Abbiamo imparato a condividere tutto, avventure bellissime, viaggi, anche momenti di dolore, ma lui ha imparato che nella vita non bisogna arrendersi mai.