Anita Olivieri sul legame con Garibaldi: "Amore fraterno, anche se nessuno mi dà attenzioni come lui" Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha indagato nel rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, che sono sempre più uniti. Entrambi però hanno chiarito che si tratta solo di "amore fraterno", tuttavia la concorrente ha precisato: "Nessun uomo mi dà attenzioni come lui".

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, spazio al rapporto speciale tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due sono sempre stati amici ma, negli ultimi tempi, sono apparsi più vicini e Alfonso Signorini ha provato a capirne di più. Che ci sia qualcosa oltre l'amicizia?

"Tra noi un amore fraterno, sono premuroso"

Nella diretta del 12 febbraio, Alfonso Signorini ha chiesto prima a Garibaldi e poi ad Anita qualche spiegazione in più sul loro rapporto, che la 25enne ha definito "morboso". Il concorrente ha spiegato che si tratta solo di un legame fraterno, anche perché è perfettamente a conoscenza del fatto che la coinquilina ha un fidanzato fuori ad aspettarla:

Il legame è un amore fraterno, che non va oltre a un amore di coppia e fidanzamento. È nella mia indole comportarmi così, qui dentro abbiamo superato tanti momenti difficili insieme. Sono premuroso, non è una cosa di coppia.

La versione di Anita sul rapporto con Garibaldi: "Ci siamo aiutati tanto"

Anche Anita vede allo stesso modo il rapporto con Garibaldi, chiarendo che si tratta solo di una profonda amicizia, pur specificando che nessuno le ha mai dato attenzioni come fa lui:

Penso che stia dicendo la verità, non ho mai percepito un interesse diverso. Nessun uomo mi ha mai trattato come fa lui, abbiamo passato momenti intensi. Ci siamo aiutati tantissimo, senza di lui non sarei qui oggi. Lui tifa per Edoardo.

Poi, sul fatto di averlo definito ‘morboso', ha precisato: "Sono una persona molto indipendente, non sono abituata ad avere un uomo che mi dà tante attenzioni, mi vuole veramente bene. C'è stato un momento in cui mi sono sentita accerchiata, ho detto morboso perché qua dentro tutto si amplifica. Penso si sia fissato su di me".