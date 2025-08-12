“Mew di Amici e Irama insieme in Puglia”, gli indizi social di un presunto flirt tra i due cantanti

Secondo alcuni gossip, ci sarebbe un flirt in corso tra Irama e Mew, ex cantante di Amici. A farlo pensare una serie di segnalazioni e indizi social, come il fatto che avrebbero passato una giornata insieme in un trullo in Puglia. Al momento i diretti interessati non si sono esposti a riguardo.

Irama e Mew insieme in Puglia. Secondo alcuni gossip e segnalazioni social, il cantante e l'ex allieva di Amici sarebbero stati avvistati nella stessa località e tra loro ci sarebbe un flirt in corso. Al momento i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto, ma gli indizi sono sempre più numerosi. A questo aspetto, infatti, si aggiunge anche un gesto social di Matthew, ex fidanzato di Mew e amico del cantante.

Gli indizi social del presunto flirt tra Irama e Mew

I diretti interessati non hanno commentato in alcun modo i gossip che li riguardano, ma sui social ci sono una serie di indizi che farebbero pensare a un flirt in corso tra i due cantanti. Lo scorso 29 luglio, Irama e Mew avrebbero passato una giornata insieme in Puglia, nel Trullo dei Sogni, a San Michele Salentino. Il cantante ha scattato una foto con alcuni ospiti della struttura, che è stata pubblicata sui social, mentre l'ex allieva di Amici tra le sue stories ha pubblicato lo scatto di una piscina, immersa nel verde della natura, che sarebbe proprio quella della location in questione. A questo si aggiunge il fatto che Mattew, ex fidanzato di Mew nella scuola di Amici, avrebbe smesso di seguire su Instagram Irama. Un gesto che non è passato inosservato e farebbe pensare a una tensione tra i due.

"Matthew vicino a Giulia Stabile"

Se Mew sarebbe sempre più vicina a Irama, negli scorsi mesi anche il nome del suo ex Matthew era stato accostato a un'altra ex protagonista di Amici. Secondo Amedeo Venza e VeryInutilPeople, il cantante avrebbe passato del tempo con la ballerina Giulia Stabile e i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti piuttosto complici. Nessuna conferma o smentita è mai stata data dai diretti interessati, anche se di recente Stabile è stata vista anche insieme a Holden, sempre ex allievo di Amici e anche in questo caso ha preferito mantenere il silenzio.