Chiara Biasi citata nel dissing tra Fedez e Tony Effe, cosa c’entra e quale è stata la sua reazione

Continua a ad allargarsi sempre di più il dissing tra Fedez e Tony Effe. Dopo i primi attacchi dell'ex membro della Dark Polo Gang, il rapper milanese ha pubblicato un brano di risposta dal titolo L'infanzia difficile di un benestante. Nel testo sono state nominate anche terze persone, tra cui Chiara Ferragni e Chiara Biasi. Quest'ultima, in particolare, ha subito reagito con una storia su Instgram, cancellata poco dopo.

Cosa c'entra Chiara Biasi nel dissing tra Fedez e Tony Effe

"Con Chiara Biasi a farti di k*ta, parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva, “Eri tu la mia b**ch” non Taylor Mega", dice Fedez nel dissing contro Tony Effe. Il rapper allude al fatto che Biasi e Tony Effe facessero uso di sostanze stupefacenti e che fosse stata l'influcencer a ‘mantenere' il cantante, non la sua ex fidanzata Taylor Mega (coinvolta da Fedez nel video). Biasi è una delle storiche amiche di Chiara Ferragni, al suo fianco fin dai primi esordi nel mondo dei social più di dieci anni fa.

La risposta dell'influencer: la storia cancellata e i commenti disattivati

Dopo aver sentito il brano pubblicato da Fedez, Chiara Biasi ha pubblicato una storia su Instagram con la frase "Haters gonna hate, we gonna elevate", che tradotto significa "Coloro che odiano odieranno, noi ci eleveremo". Poco dopo però l'influencer avrebbe cancellato l'immagine, tanto che ora non è più visibile sul suo profilo. In più, Biasi ha limitato i commenti sotto il suo ultimo post in seguito agli insulti ricevuti, che sarebbero stati tantissimi e di ogni genere, tra chi attaccava il suo aspetto fisico e non solo.