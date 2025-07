Come sarà Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni trama e cast: i nuovi attori, i personaggi e le foto dal set

La fiction Il paradiso delle signore 8 tornerà in onda a settembre. Sarà l’ottava stagione nella formula daily ma la decima stagione in totale. Svelate le prime anticipazioni e i nuovi personaggi che impreziosiranno la trama. Tra le new entry anche Simone Montedoro nei panni di Fulvio Rinaldi. Tutte le foto dal set.

Anticipazioni, trama, casta e foto de Il paradiso delle signore 8

Il paradiso delle signore 8 andrà in onda a settembre su Rai1. Sarà l'ottava stagione nella formula daily, ma è la decima stagione in totale. La trama della serie con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Gloria Radulescu sarà come sempre ricca di colpi di scena. Non mancheranno nuovi personaggi. Si aggiungeranno al cast Simone Montedoro nei panni di Fulvio Rinaldi, Iuliana Calcatinci nel ruolo di Caterina Rinaldi, Elia Marangon nel ruolo di Ettore Marchesi, Valentina Ghelfi nel ruolo di Greta Marchesi e Mirko Lorusso nel ruolo di Johnny Pastore. Le anticipazioni e le prime foto dell'ottava stagione de Il paradiso delle signore daily.

Cosa accadrà nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Vanessa Gravina e Pietro Masotti nei ruoli di Adelaide e Marcello

La trama de Il paradiso delle signore 8 parte dal 1966 a Milano. Riapre il grande magazzino guidato dalla professionalità di Roberto Landi, Marcello Barbieri e Marta Guarnieri. Ritroviamo Adelaide. La Contessa di Sant'Erasmo è innamoratissima di Marcello e intende progettare il suo futuro insieme a lui. Non ha fatto i conti con Umberto Guarnieri ancora follemente innamorato di lei, che tenterà in tutti i modi di ostacolare la relazione. Salvo ed Elvira si godono la tenerezza del piccolo Andrea. Fervono i preparativi per la celebrazione del suo battesimo. Intanto, al Paradiso delle Signore, tutto è pronto per la sfilata dedicata al cinema. In quell'occasione sarà ufficializzata la relazione tra Matteo e la diva Marina Valli. Non mancheranno le novità, come il nuovo magazziniere Fulvio che dopo il fallimento della sua fabbrica di bottoni, spera di poter ricominciare. Tuttavia, tenterà di nascondere il suo nuovo lavoro alla figlia Caterina. Ma anche la donna ha un segreto, nasconde un fidanzato che quando verrà allo scoperto scombussolerà la vita a più di una persona. La rivalità tra la GMM, diretta da Odile, e il Paradiso delle Signore ripartirà da Ettore Marchesi, creativo dotato di un certo fascino, e da sua sorella Greta, che nasconde un segreto. Rosa si ritroverà suo malgrado a dovere lavorare di nuovo con Tancredi e Marcello. La vita della famiglia Puglisi e dunque di Ciro, Concetta, Agata invece, sembra scorrere in tranquillità.

Le anticipazioni della prima puntata: la trama del primo episodio

Nella prima puntata de Il paradiso delle signore 8, Marcello e Adelaide sono di ritorno da una vacanza all'insegna della passione. Umberto non si arrende e continua a dichiarare il suo amore ad Adelaide. Intanto, fervono i preparativi per la presentazione della nuova collezione ispirata al cinema. Roberto chiede a Delia di occuparsi delle acconciature delle modelle. Elvira, a sorpresa, torna a lavorare nonostante lei e Salvo facciano fatica a stare dietro ai ritmi del piccolo Andrea. Si avvicina il giorno del battesimo e per lui hanno scelto Concetta come madrina e Marcello come padrino. Non sanno che i genitori di Elvira hanno chiesto al cugino Tarciso di fare da padrino al bebè. E questo accenderà lo scontro con Salvo. Fulvio è il nuovo magazziniere del Paradiso, ma non ha il coraggio di parlare del suo nuovo lavoro alla figlia Caterina. Così, le dice che dopo il fallimento della sua azienda di bottoni fa il contabile in una ditta di trasporti. Enrico, tornato a fare il medico, vive con la figlia e con Marta a Villa Guarnieri.

Il cast completo: nuovi attori e personaggi

Tra gli attori nel cast de Il paradiso delle signore 8 daily ci sono graditi ritorni, qualche addio e numerose new entry:

Roberto Farnesi interpreta Umberto Guarnieri;

Vanessa Gravina interpreta Adelaide Di Sant'Erasmo;

Gloria Radulescu interpreta Marta Guarnieri;

Flavio Parenti interpreta Tancredi di Sant'Erasmo;

Emanuel Caserio interpreta Salvatore Amato;

Francesca Del Fa interpreta Irene Cipriani

Simone Montedoro interpreta Fulvio Rinaldi;

Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri;

Filippo Scarafia interpreta Roberto Landi;

Clara Danese interpreta Elvira Gallo;

Massimo Cagnina interpreta Ciro Puglisi;

Gioia Spaziani interpreta Concetta Puglisi;

Silvia Bruno interpreta Agata Puglisi;

Ilaria Maren interpreta Delia Bianchetti;

Danilo D'Agostino interpreta Matteo Portelli;

Nicoletta Di Bisceglie interpreta Rosa Camilli;

Luca Ferrante interpreta Gianlorenzo Botteri;

Arianna Amadei interpreta Odile di Sant'Erasmo;

Thomas Santu interpreta Enrico Brancaccio;

Giulia Sangiorgi interpreta Mirella Vanni;

Vito Amato interpreta Mimmo Burgio;

Iuliana Calcatinci interpreta Caterina Rinaldi;

Elia Marangon interpreta Ettore Marchesi;

Mirko Lorusso interpreta Johnny Pastore;

Irene Battaglia interpreta Marina Valli;

Valentina Ghelfi interpreta Greta Marchesi;

Mauro Negrini interpreta Italo.

Chi sono i nuovi personaggi de Il paradiso delle signore 8

Fulvio Rinaldi interpretato da Simone Montedoro

Si è trasferito da Roma al Nord per amore ed è diventato un imprenditore di successo. Tuttavia, di punto in bianco la sua vita è cambiata. La moglie è morta e la sua ditta di bottoni è fallita. Così, per continuare a vivere con dignità e provvedere alla figlia, ha deciso di lavorare come magazziniere al Paradiso delle Signore.

Caterina Rinaldi interpretata da Iuliana Calcatinci

È la figlia di Fulvio. Dopo la morte della madre, è riuscita ad andare avanti grazie alla sua fede e alle cure del padre. Ha un fidanzato segreto. Sogna di fare della sua passione per la moda un lavoro. Quando viene a sapere che la situazione economica di Fulvio è pessima, si mette subito in cerca di un lavoro.

Ettore Marchesi interpretato da Elia Marangon

È un grande professionista. Conosce le tendenze della moda internazionale e quindi non è difficile per lui trovare lavoro presso la GMM diretta da Odile. Tra loro nasce un'attrazione e il rapporto professionale rischia di trasformarsi in qualcosa di più.

Greta Marchesi interpretata da Valentina Ghelfi

È la sorella di Ettore Marchesi e suo braccio destro. Con la sua professionalità riesce a conquistare la fiducia di Odile, che la assume come stilista alla GMM. Quello che Odile non sa è che Greta nasconde un segreto.

Johnny Pastore interpretato da Mirko Lorusso

È il cugino di Delia, crede fermamente nella musica come veicolo di pace. Il suo sogno è quello di fare un lungo viaggio on the road. Le ragazze lo ospitano. Johnny litiga con Irene che ha un carattere e una visione della vita opposti al suo.