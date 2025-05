Il cast de Il Paradiso delle signore 10: chi tornerà e chi dirà addio alla serie di Rai1

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 a settembre con la decima stagione. Iniziano, intanto, a trapelare le prime indiscrezioni sul cast. Alcuni attori torneranno a impreziosire la trama con i loro personaggi, altri invece lasceranno la serie. Vediamo cosa sappiamo sul cast.

Elvira Camarrone ha lasciato il Paradiso delle Signore. Nei mesi scorsi, l'attrice ha dichiarato che non tornerà a interpretare Clara Boscolo:

Tre anni fa, quando ho iniziato a vestire i panni di Clara, non avrei mai immaginato quanto questo personaggio, inizialmente così distante da me, sarebbe diventato una parte così importante del mio cammino. Siete diventati una famiglia per me, e anche se i riflettori si spengono, so che queste relazioni continueranno a essere una parte fondamentale della mia vita. Non dimenticherò mai questi anni e, soprattutto, le persone che li hanno resi così speciali.