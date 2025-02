Elvira Camarrone lascia Il Paradiso delle signore: “Per me siete una famiglia”

video suggerito

Dopo tre anni nei panni di Clara Boscolo, Elvira Camarrone ha annunciato la sua uscita dal cast de Il Paradiso delle Signore. L'episodio andato in onda venerdì 31 gennaio su Rai 1 ha segnato l'ultima apparizione dell'attrice nella celebre fiction pomeridiana, con il suo personaggio, Clara, che ha scelto di trasferirsi in Belgio. Un finale classico per un personaggio di una soap, che potrebbe quindi prima o poi tornare.

L'annuncio di Elvira Camarrone e il saluto ai fan

Poco dopo la messa in onda della puntata, Elvira Camarrone ha condiviso sui social un post di commiato, accompagnato da alcuni divertenti bloopers girati negli studi Videa di Roma. Nel messaggio, ha ricordato il suo percorso nella soap:

Tre anni fa, quando ho iniziato a vestire i panni di Clara, non avrei mai immaginato quanto questo personaggio, inizialmente così distante da me, sarebbe diventato una parte così importante del mio cammino.

Nel suo messaggio, l'attrice ha espresso profonda gratitudine verso il cast e la troupe con cui ha condiviso il set per tre anni:

Siete diventati una famiglia per me, e anche se i riflettori si spengono, so che queste relazioni continueranno a essere una parte fondamentale della mia vita. Non dimenticherò mai questi anni e, soprattutto, le persone che li hanno resi così speciali.

Clara Boscolo, che fine fa il suo personaggio

Nelle ultime puntate di Il Paradiso delle Signore, Clara ha vissuto momenti difficili nella sua relazione con Alfredo Perico. Il loro amore è stato messo alla prova dopo che il giovane ha aiutato di nascosto la sua ex, Irene Cipriani, a saldare un debito con il fisco, usando parte del denaro ottenuto dalla vendita del suo cambio. Quando Clara ha scoperto la verità, ha deciso di chiudere la relazione, convinta che Alfredo provasse ancora qualcosa per Irene. Tuttavia, dopo vari tentativi, Perico è riuscito a riconquistare la sua fiducia con una romantica proposta di matrimonio, suggellata da un anello di fidanzamento. Alla fine, Clara ha accettato di sposarlo e di trasferirsi in Belgio, segnando così l'uscita di scena del personaggio interpretato da Elvira Camarrone.