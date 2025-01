video suggerito

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio: Clara e Alfredo a un bivio, c’entra Irene Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio alle ore 16 su Rai1. Il rapporto tra Clara e Alfredo arriverà a un bivio e la colpa sarà anche di Irene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elisabetta Murina

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, il rapporto tra Clara e Alfredo arriverà a un bivio e la responsabilità sarà anche di Irene. Problemi di salute per Adelaide e un ritorno a Milano da parte di un personaggio. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni della puntata di lunedì 20 gennaio

Dopo l'uscita dell'articolo di Rosa contro di lui, Tancredi compie un'inversione di rotta ed è costretto ad annunciare che non sposterà più all'estero la produzione della linea economica della GMM (Galleria Moda Milano). Nel frattempo, Adelaide trama in segreto con Umberto per riportare la GMM sotto il suo controllo, ma Marcello si oppone fermamente. Matteo invece chiede a Odile di aiutarlo a comporre una canzone per Michelino, in vista della sua partecipazione allo Zecchino d'Oro.

Irene si pente della lettera ad Alfonso, Clara vuole spiegazioni: la trama dell'episodio di martedì 21 gennaio

Irene Cipriani ha scritto una lettera d'amore indirizzata ad Alfredo ma, poco dopo il romantico gesto, se ne pente e decide di recuperarla prima che possa essere letta. Clara intanto le chiede spiegazioni sull'abbraccio che ha visto tra lei e Alfredo. La stessa Irene continua a mentire riguardo ai soldi che proprio Alfredo e ha prestato per poter pagare il debito con il fisco. Intanto Umberto è preoccupato per le condizioni di salute della contessa Adelaide, che ha avuto un mancamento improvviso.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 gennaio

Preoccupato per la sua salute, Umberto convince Adelaide a fare una visita specialistica, mentre Marcello si sente sempre più messo da parte dalla sua fidanzata. Concetta è certa che Agata provi dei sentimenti nei confronti di Roberto e diventa sempre più sospettosa. Nel frattempo, Clara mette alle strette Alfredo e scopre che è stato lui a prestare i soldi a Irene e va su tutte le furie.

Clara trova la lettera di Irene, Mimmo torna a Milano: le anticipazioni di giovedì 23 gennaio

Dopo la discussione che hanno avuto, Alfredo si presenta a casa di Clara la mattina presto per chiarire. Sfortunatamente non la trova e Irene gli dice che è andata via. Agata invece comincia a notare alcuni atteggiamenti di Roberto e inizia a pensare che tra loro possa esserci qualcosa in più di un'amicizia, che lui provi un sentimento nei suoi confronti. Nel frattempo Mimmo annuncia il suo ritorno a Milano e Clara trova la lettera di Irene per Alfredo.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 24 gennaio

Nell'ultima puntata della prossima settimana, Clara confida a Elvira di aver trovato la lettera di Irene, mentre Tancredi fa una proposta inaspettata a Rosa Odile chiede consiglio a Umberto, mentre Marcello confida ad Adelaide i suoi dubbi: non si sente più in grado di gestire il suo patrimonio. Odile scopre dei documenti che potrebbero essere usati contro di lui.