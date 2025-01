video suggerito

Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio: Ciro scopre la verità su Agata, è furioso e la punisce Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio. Le nuove puntate della serie in onda alle ore 16 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio, alle ore 16 su Rai1. Nelle prossime puntate, la furia di Ciro dopo avere scoperto la verità sulla figlia Agata. Intanto, Irene cerca una nuova Venere, ma la selezione prenderà una piega imprevista. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni della puntata di lunedì 3 febbraio

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda lunedì 3 febbraio alle ore 16:00 su Rai1, Rosa dopo averci pensato a lungo, accetta la proposta di Tancredi di pubblicare un articolo per il suo giornale. Tuttavia, impone delle condizioni ben precise. Gli Amato finalmente vengono a sapere la verità su Luisa e il motivo per cui la madre di Elvira non intende tornare a casa.

Irene cerca una nuova Venere: la trama dell'episodio di martedì 4 febbraio

Al via le selezioni per la scelta di una nuova Venere che entrerà a fare parte della grande famiglia del Paradiso delle Signore. Irene e Delia si occupano di passare in rassegna le candidate, che come sempre accorrono numerose. Alla GMM, intanto, hanno assunto Rita Marengo come nuova commessa.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 febbraio

Concetta si mette a disposizione di Agata e si offre di coprirla con il padre, ma in cambio pretende che lei stia lontana da Roberto. La ricerca della nuova Venere si fa complicata per Irene. Tuttavia, la donna si imbatte in Rita Marengo, la nuova commessa della GMM, e si convince che sia proprio la donna che cerca. Rita è ancora in prova.

Ciro furioso con Agata: le anticipazioni di giovedì 6 febbraio

Ciro scopre la verità su Agata. È furioso e decide di mettere in punizione la figlia. Per Salvo ed Elvira, intanto, si sta facendo sempre più complicato convivere con la signora Gallo. Irene è pronta a tutto per avere Rita a bordo. Così, riesce a convincerla a fare una prova al Paradiso.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 7 febbraio

Rosa è piacevolmente sorpresa da un gesto inaspettato di Tancredi. Intanto, Umberto incontra Tancredi e gli fa una proposta. Allearsi e fare affari sfruttando la risonanza dell'articolo pubblicato da Rosa.