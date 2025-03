video suggerito

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 10 al 14 marzo: Tancredi offre lavoro a Rosa, Marta ha un segreto Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 marzo alle ore 16 su Rai1. Marta nasconde un segreto che insospettisce Enrico, Tancredi offre un lavoro a Rosa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 9 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 10 a venerdì 14 marzo, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, il mistero attorno ad Adelaide si infittisce e nel frattempo anche Marta nasconde un segreto. Intanto Tancredi è deciso ad offrire un lavoro a Rosa. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni della puntata di lunedì 10 marzo

Il Paradiso è in fermento per il lancio della nuova collezione, a cui lavorano tutte le Veneri. Umberto, volato in Inghilterra per cercare Adelaide, non riceve l'aiuto sperato dall'infermiera con cui la contessa è stata a contatto. Alla Galleria Milano Moda si presenta un personaggio piuttosto influente nel mondo della moda, che fa un'offerta interessante a Giulia Furlan. Enrico dà un suggerimento ad Umberto che si rivela fondamentale per scoprire qualcosa in più su Adelaide. Rosa parla con Marcello di quanto le ha rivelato Tancredi, scatenando un profondo sdegno. Odile e Matteo vengono chiamati da un produttore musicale con una proposta inaspettata.

Tancredi offre un lavoro a Rosa: la trama dell'episodio di martedì 11 marzo

Alla Galleria Milano Moda si anticipa il lancio della collezione, con l'intento di fare un danno al Paradiso, la Furlan ha convocato Delia per un incontro piuttosto personale. Marta fa una telefonata che fa insospettire Enrico, perché pare che qualcuno la stia osservando. Marcello decide di affrontare Tancredi. Umberto discute con Italo per le informazioni reperite su Adelaide, ma continua a non raccontare la verità a Odile. Tancredi vuole offrire un lavoro a Rosa e si presenta al Paradiso

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 12 marzo

Matteo riceve la proposta di un dirigente di una casa di produzione specializzata in musicarelli e invita Odile a collaborare. La Galleria lancia la sua nuova collezione e vi prenderà parte una modella d'eccezione. Furlan mette in dubbio con Delia l'affidabilità di Bottori. Marcello invita Rosa a cena, ma lei avrebbe altri impegni per quella serata. Marta riceve la visita di un uomo sconosciuto ed Enrico è costretto ad accertarsi che quanto abbia detto finora sia vero.

Umberto fa seguire Marta: le anticipazioni di giovedì 13 marzo

Enrico è preoccupato per l'atteggiamento di Marta e decide di parlarne con Umberto che, quindi, assolda un investigatore privato per farla seguire. Roberto aiuta Mimmo per preparare la prossima mostra. Giulia Furlan continua a lanciare insinuazioni di Botteri, Delia ne parla con Concetta. Enrico scopre il segreto di Marta.

La trama della puntata di venerdì 14 marzo

Italo comunica la sua partenza, Umberto sospetta che il maggiordomo possa essere in contatto con Adelaide. Odile e Matteo sono impegnati nella composizione di un brano musicale per un film. Botteri decide di fare un passo avanti con Delia, dopo aver parlato con Concetta. Agata cambia idea su Mimmo e ne resta colpita. Rita continua a fare la spia per conto della Galleria, Marcello intanto continua le sue indagini.