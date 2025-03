Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 17 al 21 marzo: Marcello va in crisi per Rosa, Adelaide dà sue notizie

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, Umberto inizia a nutrire dubbi su Italo e cerca di farsi raccontare la verità. La Galleria Moda Milano mostra la sua nuova collezione, rubata al Paradiso che, quindi, dovrà capire come venir fuori dalla crisi. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni della puntata di lunedì 17 marzo

Nella Galleria Milano Moda viene presentato il capo della nuova collezione ed è evidente che l'abito sia una copia di quello pensato da Botteri. Al Paradiso quanto accaduto lascia tutti senza parole e lo stilista, colto dalla rabbia, se la prende con la Furlan, mentre le Veneri iniziano a scoprire i segnali di una verità che nessuno aveva immaginato. Marta va da Odile per avere dei chiarimenti, mentre Rosa si reca da Tancredi che, però, dichiara di non avere alcuna responsabilità sul fatto.

Delia e Botteri si riavvicinano: la trama dell'episodio di martedì 18 marzo

Elvira inizia ad avere qualche disturbo legato alla gravidanza, ma non vuole lasciare il lavoro. Dopo quanto accaduto con la Galleria Milano Moda, al Paradiso si pensa al da farsi e alcuni sostengono sia il caso di lanciare comunque la collezione, durante una delle discussioni Botteri si riavvicina a Delia. Marcello non vuole farla passare liscia a Tancredi e gli promette che scoprirà la verità, perché pensa che lui abbia copiato l'idea dello stilista. Umberto chiede a Italo le chiavi degli appartamenti milanesi della contessa, senza sapere che il maggiordomo sta architettando un piano alle sue spalle. Matteo, intanto, confida i suoi sentimenti a Rosa.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 marzo

In caffetteria si organizza, per la Festa del Papà, una festa a sorpresa per Salvo e Ciro. Intano al Paradiso si pensa a come superare la crisi, spingendo Botteri a rivedere il disegno del suo abito. Umberto assolda un investigatore per cercare Adelaide e matura alcuni sospetti su Italo. Rosa dice a Marcello di voler lasciare il Paradiso. Matteo e Odile ricevono buone notizie sulla canzone che hanno scritto insieme.

Umberto mette Italo alle strette: le anticipazioni di giovedì 20 marzo

Italo chiede di potersi assentare qualche giorno, ma Umberto lo bracca pensando che lui abbia contatti con Adelaide e gli chiede spiegazioni. Marcello e Rosa sono ormai in crisi, lui è ossessionato dai sentimenti per lei, vorrebbe fare chiarezza, ma lei continua ad essere evasiva. La Furlan è travolta dal successo, mentre Botteri piuttosto frustrato si confida con Delia e Concetta. Marcello invita Rosa a cena, che nel frattempo ha ricevuto un'offerta di lavoro da Tancredi. Marcello, poi, confida a Matteo di aver baciato Rosa, mostrando così i suoi sentimenti.

La trama della puntata di venerdì 21 marzo

Gli studenti del liceo Parini continuano a manifestare ed è da questo evento che Roberto si lascia ispirare per la nuova collezione. Botteri trova un modo per chiedere scusa a Delia. Intanto Tancredi vorrebbe convincere Rosa a lasciare il suo ruolo da Venere. Umberto riceve un messaggio da Adelaide e convoca Marcello, Marta e Odile.