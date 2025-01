video suggerito

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio: Irene è nei guai, Alfredo decide di aiutarla Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio: Irene ha problemi con il fisco, ma suo padre non potrà aiutarla. Enrico dovrà dare spiegazioni a Marta sul futuro di sua figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio alle ore 16:00 su Rai1. Nella trama delle prossime puntate Irene avrà problemi con le tasse e chiederà aiuto a suo padre, ma lui non potrà aiutarla. Ci penserà qualcun altro. Rosa deciderà di pubblicare l'articolo scritto contro Tancredi. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 13 gennaio

Clara decide di parlare con Alfredo, dopo quello che Irene le ha confidato. Preoccupata, infatti, racconta dei problemi con il fisco e sarà proprio lui a decidere di aiutare Irene, dopo aver incontrato nuovamente l'esattore. Rosa e Tancredi si incontreranno per caso e si chiede se sia lui l'uomo di potere che la cartomante le aveva preannunciato durante la lettura dei tarocchi. Intanto Enrico incontrerà il magistrato Massi di persona, ma lui non gli darà modo di continuare a sperare.

Enrico dovrà dare spiegazioni a Marta: la trama dell'episodio di martedì 14 gennaio

Enrico dovrà spiegare a Marta chi sia la donna misteriosa con cui vorrebbe far vivere Anita a Venezia. Nel frattempo si prepara la seconda edizione dello Zecchino d'Oro e Mirella chiederà l'aiuto di Elvira. La situazione alla Galleria Milano Moda non sembra essersi risollevata, Umberto vorrebbe che la produzione della linea economica fosse spostata in Jugoslavia, ma ad opporsi ci sarà Odile.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 gennaio

Roberto decide di affidare ad Agata il compito di disegnare i fumetti per la campagna vaccinale antipoliomelite, dandole quindi una opportunità e anche una nuova responsabilità. Alfredo riuscirà a stupire Clara con un regalo, piuttosto costoso, che ha comprato dopo aver ottenuto i primi guadagni dal cambio da lui brevettato. Anita chiederà al padre di andare a vivere a Venezia con Lea.

Irene costretta a chiedere aiuto ad Alfredo :la trama della puntata di giovedì 16 gennaio

Irene, ormai con l'acqua alla gola per le tasse, decide controvoglia di chiedere un prestito a suo padre, ma l'uomo non può prestarle il denaro che le serve affinché possa saldare il suo debito. Per questa ragione, quindi, non avrà altra scelta che quella di rivolgersi ad Alfredo. Mirella, ascoltando una chiacchierata tra Anita e Michelino, scoprirà che la bambina non è la nipote di Enrico ma sua figlia. Lui, intanto, chiederà a Lea di aiutarlo, ma non è detto che lei decida di restare a Milano per non separarlo da sua figlia.

La puntata di venerdì 17 gennaio

Enrico ormai ha deciso quale sarà il futuro della figlia, intanto Alfredo aiuta Irene con il suo debito. Clara si troverà ad assistere ad un loro abbraccio e si raffredderà, temendo che tra loro possa esserci qualcosa. La famiglia Sant'Erasmo dovrà preoccuparsi, perché Rosa ha deciso di pubblicare l'articolo contro Tancredi. Adelaide aiuterà finanziariamente Umberto affinché possa estromettere Tancredi come socio di maggioranza della Galleria Milano Moda.