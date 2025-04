Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 22 al 24 aprile: i malviventi che seguono Enrico trovano Marta

video suggerito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da martedì 22 a giovedì 24 aprile alle ore 16 su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda in versione ridotta a seguito delle festività del 21 e del 25 aprile. La serie, infatti, andrà in onda solamente per tre giorni e queste sono le trame degli episodi che saranno trasmessi da martedì 22 a giovedì 24 aprile, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni della puntata di martedì 22 aprile

Botteri non ha potuto incontrare Delia per Pasquetta e lo stilista ha dei dubbi sulla loro frequentazione. Carmelo va in commissariato per parlare con Mimmo, grazie ad un collega riesce a nascondere al padre di essere stato sospeso dal servizio. Elvira è sempre più stanca a causa della gravidanza e Salvo è piuttosto preoccupato. Le Veneri scoprono che Rita non è stata assunta da Alitalia, intanto Marta rivela ad Enrico di non poter avere figli.

La verità su Rita viene fuori: la trama dell'episodio di mercoledì 23 aprile

Concetta incita Botteri a fare un passo verso Delia. Irene comunica a Roberto e Marcello cosa ha scoperto su Rita e si imbatte in Lucia Giorgi, che gestisce la Galleria Moda Milano. Marta e Anita si confrontano, ricucendo così il loro rapporto. Matteo si pone domande sul rapporto con Odile che, però, continua ad essere ambiguo.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 24 aprile

Odile ascolta una conversazione tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi incentrata su quanto è successo a Rita. Marcello organizza un piano per capire se sia stata davvero la ragazza a passare la bozza dell'abito disegnato da Botteri alla Galleria Moda Milano. Agata sa che Carmelo ha imposto a Mimmo di richiedere un trasferimento in Sicilia, e teme per le conseguenze di una sua partenza da Milano, però Mimmo decide di affrontare suo padre. I delinquenti che vogliono stanare Enrico scoprono dove abita Marta. Adelaide concede un'intervista a Rosa, su suggerimento di Tancredi, la ragazza riesce a nascondere le sue emozioni mentre la Contessa parla del suo rapporto con Marcello.