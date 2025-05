video suggerito

Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni settembre: Marcello continua ad ingannare Adelaide, Matteo deluso da Odile Il Paradiso delle Signore 10 tornerà a settembre nel pomeriggio di Rai1, intanto emergono le prime anticipazioni. La serie, che ha fatto il pieno di ascolti, continua ad attirare il pubblico curioso di sapere come si evolveranno le trame.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore è andata in onda lunedì 5 maggio, ma i protagonisti della serie di Rai1 sono tornati sul set per girare gli episodi che andranno in onda a partire da settembre. Molte le storie rimaste in sospeso e i nodi da sciogliere che ritorneranno già a partire dalle prime puntate, in cui il pubblico potrà riprendere la storia esattamente dal punto in cui l'aveva lasciata. Cosa ne sarà del legame tra Adelaide e Marcello? Matteo riuscirà a conquistare il cuore di Odile? Ecco alcune anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Marcello continuerà ad ingannare Adelaide

Nelle puntate che andranno in onda a settembre, quando riprenderà la programmazione ordinaria del Paradiso delle signore, tra le prime questioni da risolvere, ci sarà senza dubbio quella che riguarda il legame tra Marcello Barbieri e Adelaide. I due, dopo essere stati lontani per molto tempo, quando la contessa aveva deciso di fuggire piuttosto che rivelare alle persone a lei care che fosse malata, si sono riavvicinati dopo il suo ritorno, ma nel frattempo Marcello aveva iniziato a nutrire un sentimento nei confronti di Rosa. Con la giovane giornalista, infatti, c'era stato un bacio che aveva fortemente turbato entrambi, tanto che Rosa aveva lasciato l'appartamento condiviso con Marcello e aveva anche pensato di lasciare Milano. Nel frattempo, Barbieri, combattuto con le sue emozioni, non era riuscito a confessare l'accaduto ad Adelaide che, intanto, era in via di ripresa dopo l'operazione al cuore.

Matteo non riesce a nascondere la delusione per Odile

Tra i rapporti che sono rimasti in sospeso e nel corso delle precedenti puntate si erano anche piuttosto ingarbugliati, c'era anche quello di Matteo Portelli e Odile. I due hanno lavorato fianco a fianco per mesi, scrivendo le musiche e i brani per il musicarello di loro invenzione. Il giovane non è riuscito a nascondere i suoi sentimenti per la figlia di Adelaide che, intanto, si era lasciata travolgere dalla conoscenza di Guido Castelli, non senza qualche dubbio in merito a quanto provato nei confronti del bel Matteo. Il ritorno del produttore nella vita di Odile, sarà un duro colpo da accettare per Matteo che, una volta per tutte, potrebbe accantonare l'idea di costruire una storia d'amore con lei.