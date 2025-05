Il Paradiso delle Signore da record: l’ultima puntata della fiction di Rai1 svetta negli ascolti tv

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Tra i prodotti più amati della tv c'è senza dubbio Il Paradiso delle Signore, la cui versione daily è ormai seguitissima, non solo su RaiPlay, ma anche in diretta su Rai1. La fiction ha chiuso la nona stagione con un record di ascolti, numeri altissimi per il pomeriggio della rete ammiraglia del servizio pubblico, di cui d'altra parte la serie rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello.

Il record di ascolti del Paradiso

Un vero e proprio record quello registrato lunedì 5 maggio dal Paradiso delle Signore, che chiude la nona stagione con 2.022.000 e il 22.84% di share, calcolando la Total Audience, acquisendo circa 86mila spettatori in più. La fiction aveva già registrato un numero di visualizzazioni altissimo su RaiPlay, confermandosi come uno dei titoli più visti di sempre sulla piattaforma e in onda nella fascia oraria pomeridiana. Le puntate andranno in pausa, ma il set sarà riaperto dopo alcuni mesi di stop per gli attori, che hanno potuto ricaricare le batterie per poi tornare a raccontare le storie dei beniamini del pubblico che, infatti, torneranno a girare a fine maggio.

Cosa succederà nella nuova stagione del Paradiso delle signore

Sono previsti 160 nuovi episodi il prossimo autunno, sempre su Rai1, che ruoteranno attorno al Paradiso delle Signore, il grande magazzino che ha rivoluzionato il modo di pensare alla moda nella Milano di fine Anni 60. Le storie dei vari personaggi si intrecciano con l'attualità del periodo, raccontando spaccati sociali anche di una certa rilevanza. Non mancheranno risvolti amorosi e sentimentali, oltre a sotterfugi e intrighi che, ovviamente, vanno ad arricchire la trama delle varie puntate. Non resta che aspettare settembre per scoprire cosa succederà tra Marta ed Enrico, che ha quasi rischiato la sua vita; se Marcello e Rosa finalmente riusciranno a chiarire i sentimenti che provano l'uno per l'altra; se Tancredi pagherà per gli illeciti commessi e tanto altro ancora.