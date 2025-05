Il Paradiso delle Signore 10 si farà, le nuove puntate in onda a settembre: le anticipazioni sulla trama

video suggerito

Il Paradiso delle Signore 10 si farà. Rai1 non rinuncia a una delle serie più amate del suo palinsesto. La soap è stata confermata e questo mese inizieranno le riprese della nuova stagione. Le nuove puntate andranno in onda a settembre. Non resta che godersi il finale in onda lunedì 5 maggio, che sarà caratterizzato dalla nascita del figlio di Elvira.

Il Paradiso delle Signore 10, le nuove puntate in onda a settembre 2025

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è stata confermata. A maggio gli attori torneranno sul set per le riprese. L'attrice Vanessa Gravina ha svelato: "Riprendiamo il 26 maggio, ci siamo fermati per qualche mese". Per assistere alle nuove puntate bisognerà attendere settembre 2025: "Torneremo in onda". La soap, che nel 2019 era a rischio chiusura, ha potuto contare sullo straordinario affetto dei fedelissimi telespettatori che hanno portato avanti una battaglia perché la fiction Il Paradiso delle Signore restasse ben salda nel palinsesto pomeridiano di Rai1. E poi gli ottimi dati di ascolto hanno fatto il resto. In tantissimi, inoltre, rivedono la serie in streaming su RaiPlay. Insomma, si tratta di un prodotto di qualità che ha avuto il riscontro che meritava.

Le anticipazioni della decima stagione

Bocche cucite sulla trama della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia, in queste ore, Vanessa Gravina si è fatta sfuggire una succosa anticipazione. L'attrice interpreta la contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Ospite del programma La vita in diretta, ha svelato che Adelaide potrebbe convolare a nozze e questa romantica novità ci accompagnerà nella decima stagione:

Torniamo presto. A settembre. Lunedì gran finale, con una grande sorpresa, che poi scopriremo all'inizio…siamo in odore di fiori d'arancio per la contessa, ma non possiamo rivelare questa cosa. È un grandissimo spoiler che ci accompagnerà alla nuova stagione.