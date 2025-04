video suggerito

Cambio di programmazione per Il paradiso delle signore a Pasqua: quando vanno in onda le nuove puntate Il Paradiso delle Signore non andrà in onda per due giorni durante la prossima settimana. Si tratta di uno stop in concomitanza con le festività che cadono il 21 e il 25 aprile, poi la messa in onda riprenderà regolarmente da lunedì 28. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

In occasione delle festività pasquali sono previsti alcuni cambiamenti nei palinsesti, ed è per questo che alcuni appuntamenti televisivi salteranno. Tra i titoli che subiranno modifiche nella messa in onda c'è anche Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai1, infatti, si fermerà per due giorni. L'episodio previsto per lunedì 21 aprile non ci sarà, insieme a quello di giovedì 25, la programmazione tornerà regolare da lunedì 28.

Quando tornano le nuove puntata de Il paradiso delle signore dopo Pasqua

Due giornate di stop sono previste nella penultima settimana di programmazione, quella che va dal 21 al 27 aprile. In concomitanza con le festività del lunedì dell'Angelo, che cade il 21 aprile e del 25 aprile, giorno della Liberazione, la soap non andrà in onda, ma al suo posto ci sarà spazio per una versione speciale de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo, in entrambe le date. Non è una novità che per i giorni in rosso sul calendario, venga modificata la programmazione della soap che riprenderà regolarmente il 28 aprile per l'ultima settimana prima della pausa estiva, che si concluderà venerdì 2 maggio.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore

Nelle prossime puntate che andranno in onda e che si concluderanno il 2 maggio, che coincidono anche con le ultime della nona stagione, ci saranno alcuni nodi da sciogliere sulle vicende rimaste in sospeso. I malviventi che perseguitano Enrico hanno scoperto dove abita Marta, cosa ne sarà di lei? Nel frattempo Botteri è ancora indeciso sulla frequentazione con Delia, mentre Matteo si interroga su quello che prova per Odile, con la quale il rapporto è ancora confuso. Il piano ordito da Tancredi per sottrarre il bozzetto della nuova collezione al Paradiso potrebbe essere scoperto, c'è da capire come reagirà Marcello alla notizia.