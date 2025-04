video suggerito

Il Paradiso delle Signore si fermerà per due giorni, quando tornerà in onda Il Paradiso delle Signore non andrà in onda per due giorni durante la prossima settimana. Si tratta di uno stop in concomitanza con le festività che cadono il 21 e il 25 aprile, poi la messa in onda riprenderà regolarmente.

A cura di Ilaria Costabile

Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai1, si fermerà per due giorni. Salteranno, quindi, due appuntamenti settimanali della serie che è riuscita, anche nella versione daily, a conquistare il pubblico della fascia pomeridiana della rete ammiraglia. Dopo questo breve stop, poi, la messa in onda riprenderà regolarmente prima della chiusura in vista dell'estate.

Quando Il Paradiso delle signore non va in onda

Due giornate di stop previste nella penultima settimana di programmazione, quella che va dal 21 al 27 aprile. In concomitanza con le festività del lunedì dell'Angelo, che cade il 21 aprile e del 25 aprile, giorno della Liberazione, la soap non andrà in onda, ma al suo posto ci sarà spazio per una versione speciale de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo, in entrambe le date. Non è una novità che per i giorni in rosso sul calendario, venga modificata la programmazione della soap che riprenderà regolarmente il 28 aprile per l'ultima settimana prima della pausa estiva, che si concluderà venerdì 2 maggio.

La decima stagione a settembre

Non c'è da preoccuparsi, però, perché i protagonisti del Paradiso delle signore torneranno a settembre con la decima stagione della fiction che, ormai, può considerarsi il fiore all'occhiello della Rai in fatto di lunga, anzi lunghissima, serialità con una media di oltre il milione e mezzo di telespettatori a puntata e il 20 o 21% di share. Le riprese dei nuovi episodi dovrebbero partire a maggio, tante sono infatti le trame che ancora dovranno essere sviluppate e restano in sospeso: dalla salute di Adealaide, alla storia d'amore tra Marta ed Enrico potrebbe subire uno scossone, mentre Umberto dovrà capire come gestire il suo rapporto con Odile. Tanti sono i nodi ancora da sciogliere e che troveranno compimento nei nuovi episodi.