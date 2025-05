video suggerito

Un famoso attore di Don Matteo si aggiunge al cast del Paradiso delle Signore 10 Nella fortunata fiction pomeridiana di Rai1, il Paradiso delle Signore, potrebbe arrivare un nuovo personaggio. L’attore in questione è un volto particolarmente noto della tv, nonché grande protagonista di un’altra serie amatissima della Rai, ovvero Don Matteo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Il 2 maggio è andata in onda l'ultima puntata della nona stagione del Paradiso delle Signore, ma la fiction di Rai1 è pronta a torna già da settembre con nuove storie che vanno ad arricchire le trame degli episodi trasmessi fino a qualche settimana fa. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che nel folto cast della serie stia per arrivare un volto assai noto del piccolo schermo, nonché protagonista di uno dei prodotti Rai più amati di sempre, ovvero Don Matteo, di cui è stato grande protagonista.

Un noto attore nel cast del Paradiso delle Signore 10

Si tratterebbe, infatti, di Simone Montedoro. L'attore, che ha vestito i panni dell'amatissimo Capitano Tommasi in Don Matteo, potrebbe entrare nella fiction pomeridiana di Rai1, per ricoprire un ruolo piuttosto importante. Le riprese inizieranno il prossimo 26 maggio, come già preventivato, quando è stata stabilita la data di chiusura della fiction, in vista della stagione estiva. Non è ancora chiaro quale ruolo potrà ricoprire, anche perché parte dei nuovi episodi è ancora in fase di scrittura. Intanto, l'attore è a teatro con il musical Prova a Prendermi, remake dell'omonimo film con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, in cui recita al fianco di Claudio Castrogiovanni e Tommy Cassissa. Nell'ultima stagione di Don Matteo, in onda lo scorso dicembre, Montedoro era tornata a vestire i panni del Capitano Tommasi, per risolvere il mistero attorno alla morte dell'amata figlia del Maresciallo Cecchini, nonché sua moglie, Patrizia.

Simone Montedoro

Le anticipazioni della decima stagione

Non c'erano dubbi sul fatto che Il Paradiso delle signore potesse essere riconfermato per una nuova stagione, visto il seguito da parte del pubblico, come dimostrano anche gli ascolti dell'ultima puntata della serie, che hanno superato i due milioni di telespettatori. Tra le anticipazioni circolate finora, quella più interessante riguarda la Contessa di Sant'Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina. Ospite a La Vita in diretta, da Alberto Matano, l'attrice ha rivelato: "Siamo in odore di fiori d'arancio per la contessa. Ma non possiamo rivelare questa cosa. È un grandissimo spoiler che ci accompagnerà alla nuova stagione".