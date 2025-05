La notizia della morte di Pietro Masotti è falsa, l’attore de Il Paradiso delle Signore furioso: “Sciacalli irrispettosi”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

No, Pietro Masotti non è morto. L'attore si è visto costretto a intervenire sui social per smentire la fake news sul suo decesso pubblicata da una pagina fan. Ancora una volta c'è chi ritiene sia lecito spingersi al punto di annunciare la scomparsa di un personaggio pubblico pur di trasformare l'ondata emotiva che ne consegue in like e commenti. Comprensibile lo sfogo dell'attore che interpreta il personaggio di Marcello Barbieri nella soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore.

La notizia falsa sulla morte di Pietro Masotti per raccattare like e commenti

Pietro Masotti, in queste ore, ha notato che circolava sui social l'annuncio della sua morte. In un post pubblicato su Facebook, il consueto tono enfatico delle notizie fake e inesattezze evidenti come il riferimento al "film" Il Paradiso delle Signore quando in realtà si tratta di una serie:

Shock! È appena scomparso l'attore che interpretava Marcello nel film Il Paradiso. Leggi le informazioni dettagliate qui sotto nei commenti.

Insomma, un modo per fare leva sui fan della serie Il Paradiso delle Signore, che negli ultimi tempi – e a breve distanza l'uno dall'altro – hanno appreso la tragica notizia della morte di tre attori che hanno fatto parte del cast: Pietro Genuardi che interpretava Armando Ferraris, Andrea Savorelli che interpretava Pietro Conti e Valentina Tomada che interpretava Palma Rizzo.

La reazione dell'attore de Il Paradiso delle Signore

Pietro Masotti ha commentato la fake news in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Dopo gli scongiuri di rito, l'attore ha rimarcato quanto sia ridicolo diffondere notizie false, a maggior ragione di questo tipo. Lo vede come un gesto di puro sciacallaggio: "Tiè e l'emoticon dell'altro gesto apotropaico non c'è. Queste pagine Facebook sono ridicole…oltre ad essere degli sciacalli irrispettosi".