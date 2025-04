video suggerito

Andrea Savorelli, la sorella annuncia la morte dell'attore de Il Paradiso delle Signore: "Un mese senza te" È morto l'attore Andrea Savorelli, noto per aver fatto parte del cast de Il Paradiso delle Signore. Ne dà notizia la sorella Alessandra, con un post pubblicato sui social in cui annuncia il decesso risalente a un mese fa. Non se ne conoscono le cause.

A cura di Andrea Parrella

Morto l'attore Andrea Savorelli, noto per il suo ruolo di Pietro Conti ne Il Paradiso delle Signore. Una scomparsa annunciata all'improvviso, di cui si è appreso da un post di sua sorella, che ha pubblicato sui social delle foto e un lungo messaggio in cui rivela che il decesso risale a un mese fa. Nessun dettaglio sulle cause della morte dell'attore di giovanissima età, che negli anni si era sempre nascosto sui social, lasciando pochissime tracce di sé rispetto alla sua vita privata, tanto che non se ne conosce l'età.

Morto l'attore Andrea Savorelli, l'addio della sorella sui social

Inequivocabili le parole della sorella di Andrea Savorelli, Alessandra, pubblicate su Instagram nelle scorse ore. La citazione riportata è quella dello scrittore Henry Scott Holland:

“La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace."

Quindi un commento breve alle foto, che dice tutto: "Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia". La sorella d'attore conferma così una voce che stava circolando da alcune settimane, ma che non era stata certificata da nessuno di vicino all'attore, né dalla produzione de Il Paradiso delle Signore, al punto che sono molti a commentare le parole del post dicendo di aver sperato si trattasse di una fake news. Ad uno dei commenti di condoglianze, è stata la stessa Alessandra Savorelli a rispondere: "Ciao Federico, grazie ❤️ Andrea è sempre stata un’anima immensa e rara. La sua musica come la sua anima continueranno a vivere con noi e dentro di noi per sempre. Ti voglio bene".

Il post del calciatore Federico Chiesa

Ad avvalorare la notizia della morte di Andrea Savorelli c'è anche la reazione al post della sorella e la condivisione nelle sue storie del calciatore Federico Chiesa, presumibilmente legato all'attore, che ha accompagnato la sua storia con un messaggio di lutto per la scomparsa dell'attore: "Riposa in pace Andrea, ci mancherai".

Il ruolo di Pietro Conti e le scarse notizie sui social

Nella fiction in onda su Rai1 tutti i pomeriggi, Andrea Savorelli interpretava il ruolo di Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice che nella serie ha poco più di 18 anni. Nella quinta stagione è stato un personaggio centrale nella trama della serie ambientata nell'Italia del dopoguerra. Negli ultimi anni, inoltre, aveva avuto anche altri ruoli in fiction come Doc – Nelle tue Mani, dove aveva interpretato un personaggio secondario nel corso della seconda stagione. L'attore, stando alle scarne informazioni presenti sul web, ha studiato presso il Centro Nazionale di Cinematografia. Fino a qualche tempo fa è stato presente sui social attraverso una pagina fan sulla quale non vengono pubblicate informazioni da molto tempo.