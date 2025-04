video suggerito

Morte di Andrea Savorelli, la famiglia: "Informazioni riservate, rispettate il nostro dolore" A distanza di alcune ore dalla notizia della scomparsa, la sorella dell'attore de Il paradiso delle signore ha pubblicato un ulteriore aggiornamento spiegando che non verranno forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso e che tutto resterà riservato il più possibile.

A cura di Andrea Parrella

La notizia della morte di Andrea Savorelli risale a pochi giorni fa ed ha provocato una reazione di grande sconforto nei fan de Il Paradiso delle Signore. L'annuncio della morte dell'attore è arrivato infatti dopo un post pubblicato sui social da sua sorella, Alessandra, che ha rivelato improvvisamente il decesso risalisse a un mese prima.

Le parole della sorella di Andrea Savorelli

Non se ne conoscono le cause e la famiglia stessa non ha voluto fornire ulteriori dettagli nel merito. Anzi, proprio Alessandra Savorelli, nel parlare del clamore sollevato dal suo post di ricordo per il fratello a un mese dalla scomparsa, ci ha tenuto a chiedere il massimo riserbo sulla vicenda con una storia pubblicata sui social, specificando che:

Le informazioni rispetto all'accaduto sono strettamente riservate per cui la famiglia non autorizza alcuna divulgazione in merito alle infondate notizia apparse sulle presunte cause. Si chiede di rispettare il dolore che stiamo attraversando chiedendo a tutti di omettere qualsiasi pubblicazione in merito. Grazie per la sensibilità che vorrete dimostrare.

Il ruolo di Pietro Conti e le scarse notizie sui social

Andrea Savorelli era un giovane attore che ha interpretato diversi ruoli di fiction celebri negli ultimi anni. Ne Il paradiso delle signore interpretava Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice che nella serie ha poco più di 18 anni. Nella quinta stagione è stato un personaggio centrale nella trama della serie ambientata nell'Italia del dopoguerra. Negli ultimi anni, inoltre, aveva avuto anche altri ruoli in fiction come Doc – Nelle tue Mani, dove aveva interpretato un personaggio secondario nel corso della seconda stagione. L'attore, stando alle scarne informazioni presenti sul web, ha studiato presso il Centro Nazionale di Cinematografia. Fino a qualche tempo fa è stato presente sui social attraverso una pagina fan sulla quale non vengono pubblicate informazioni da molto tempo.