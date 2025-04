Carolyn Smith: “Il dolore per la morte di mio fratello quando avevo 10 anni non mi ha mai lasciato”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Carolyn Smith si mette a nudo. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle, che tornerà presto con lo spin off Sognando… Ballando con le stelle, si è raccontata senza filtri all conduttrice nella puntata di domenica 27 aprile.

Carolyn Smith ha raccontato l'infanzia tutt'altro che semplice vissuta, partendo dall'infanzia e i problemi vissuti quando, piccolissima, lasciò la città natale: "Era molto piccola, avrò avuto 5 anni. Quando con la famiglia ci trasferimmo da Glasgow fui vittima di bullismo. Ero diversa, straniera. Mi prendevano in giro, mi insultavano, arrivavano persino a mettermi le mani addosso", ha rivelato Smith. Un incubo che si è interrotto solo grazie all’intervento della madre: "Da quel momento nessuno ha più osato sfiorarmi".

Il lutto per la scomparsa del fratello

Ma le difficoltà non finiscono qui, perché il vero dramma personale e familiare Smith racconta di averlo vissuto a causa di un pesante lutto familiare. L’intervista si è fatta ancora più intensa quando Carolyn ha parlato della scomparsa del fratello: "Avevo dieci anni quando ebbe un grave incidente d’auto. Sopravvisse grazie a molte trasfusioni, ma anni dopo scoprimmo che il sangue ricevuto era infetto. Si ammalò gravemente e dopo anni di sofferenza morì a 27 anni. Quel dolore non mi ha mai abbandonata".

Il ritorno in Tv di Carolyn Smith a maggio

Una vita complessa, che ha trovato poi nella danza un suo punto di equilibrio, tanto che oggi Carolyn Smith, nonostante le difficoltà patite negli ultimi anni con i problemi di salute poi superati, ha voluto lanciare un messaggio positivo, citando l'esempio di Papa Francesco: "Dobbiamo essere coreografi della danza della vita, creativi e autentici, ognuno a modo suo". L'appuntamento in Tv con Carolyn Smith è fissato per il prossimo 9 maggio, quando in qualità di giudice sarà su Rai1 in prima serata con Sognando… Ballando con le Stelle