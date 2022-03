L’ex dama di Uomini e Donne Isabella Ricci sposerà il cavaliere Fabio Mantovani Isabella Ricci, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, convolerà presto a nozze con Fabio Mantovani, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. Dopo pochi mesi nel programma hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

A cura di Elisabetta Murina

Isabella Ricci si sposa. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne convolerà presto a nozze con Fabio Mantovani, cavaliere conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi. Fin dall'inizio la loro storia d'amore ha conquistato il cuore degli spettatori, anche per via dei modi di fare pacati e romantici che li hanno contraddistinti. Tra loro è stato un colpo di fulmine: due mesi dopo essersi visti per la prima volta, nell'ottobre 2021, hanno lasciato lo show per diventare ufficialmente una coppia lontano delle telecamere.

L'annuncio delle nozze

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la dama ha dato la lieta notizia: "Tra due mesi ci sposiamo". E ha poi raccontato qualche dettaglio sul loro grande giorno, che si svolgerà a Pescantina, città in provincia Verona dove vivono insieme nell'appartamento di lui: "Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli hanno preso molto bene la notizia, ma d'altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi". Isabella non ha svelato la data precisa delle nozze, ma ha voluto raccontare un piccolo particolare sull'abito da sposa che tornerà a indossare a 15 anni di distanza dalla fine del suo primi matrimonio: "Ovviamente, data l'età, niente strascichi".

Il bacio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani a Uomini e Donne

Il percorso di Isabella e Fabio a Uomini e Donne

La loro favola d'amore è iniziata nell'ottobre del 2021: Isabella è scesa nel parterre delle dame per trovare un uomo con cui poter iniziare una relazione stabile al di fuori del programma e dalla scalinata è scso Fabio per corteggiarla. Dopo poche uscite insieme, in un percorso di conoscenza che ha fatto fin da subito sognare il pubblico, i due hanno deciso di abbandonare insieme il programma dopo circa due mesi, forti del sentimento che li ha uniti sin dal primo istante. Lontano dalle telecamere, non si sono mai lasciati. Hanno viaggiato tanto, sia tra le loro due città (Pescantina e Ravenna) che fuori dall'Italia, concedendosi una romantica luna di miele alle Maldive. Ora sono pronti a fare il grande passo e sono anche tornati dove tutto è inziato, nello studio di Uomini e Donne, ringraziano Maria De Filippi per averli fatti incontrare.