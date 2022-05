Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono sposati, il messaggio di Tina Cipollari Oggi, 28 maggio, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex dama e cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, sono diventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Pescantina, in provincia di Verona, città nella quale vivono da tempo insieme.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati. Oggi, sabato 28 maggio, l'ex dama del trono Over di Uomini e Donne e il suo cavaliere, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, si sono giurati amore eterno a Pescantina, in provincia di Verona.

Il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci aveva rivelato che a breve avrebbe fatto il grande passo con il compagno Fabio Mantovani: "Tra due mesi ci sposiamo". Nessun dettaglio era stato svelato, solo un particolare sull'abito, che sarebbe stato lo stesso indossato da Isabella al suo primo matrimonio 15 anni fa.

E così oggi, 28 maggio, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Pescantina, la città nel veronese nella quale vivono da diverso tempo, con rito civile. Per il momento, la coppia ha scelto di condividere sui social pochissimi scatti del loro grande giorno, preferendo quindi mantenere la riservatezza.La dama ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme al marito, scrivendo come didascalia la data delle nozze: "28/05/2022". Tanti i commenti di congratulazioni arrivati in poco tempo sotto il post, compreso quello di Tina Cipollari, che ha scritto: "Tantissimi auguri! Tanta felicità!".

L'amore nato a Uomini e Donne

La loro favola d'amore è iniziata nell'ottobre del 2021: Isabella è scesa nel parterre delle dame di Uomini e Donne per trovare un uomo con cui poter avere una relazione stabile al di fuori del programma. Dalla scalinate è sceso Fabio per corteggiarla.

Il bacio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani a Uomini e Donne

Dopo qualche uscita insieme, in un percorso di conoscenza che ha fatto sognare fin dall'inizio il pubblico, i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme, forti del loro amore. Lontano dalle telecamere, infatti, non si sono mai separati. Hanno viaggiato tanto, sia tra le loro due città (Pescantina e Ravenna) che fuori dall'Italia, concedendosi una romantica luna di miele alle Maldive. Ora hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita insieme, quello da marito e moglie.