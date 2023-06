Fabio Mantovani sulla separazione da Isabella Ricci: “Tra ricordi e amarezza, non è un bel momento” Fabio Mantovani ha parlato della fine del matrimonio con Isabella Ricci. L’ex cavaliere del Trono Over ha anche chiarito che non tornerà a Uomini e Donne.

A cura di Daniela Seclì

È finito il matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ad annunciare la rottura, è stata l'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. Un post stringato con il quale è arrivata dritta al punto, confermando l'indiscrezione sulla rottura che ormai circolava da settimane: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. In queste ore, ha detto la sua anche Fabio Mantovani.

Fabio Mantovani dice la sua sulla separazione da Isabella Ricci

In un'intervista rilasciata alla pagina Instagram Opinionista Social, l'ex cavaliere del Trono Over ha dichiarato: "Sto bene, anche se non è un bel momento, per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino". Riguardo alla separazione da Isabella Ricci, ha spiegato: "Sono cose che succedono purtroppo. Come esco da questa situazione? Con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione". Ha chiarito, poi, di non essere affatto pentito di avere sposato Isabella Ricci, forse troppo presto: "L'ho voluto".

Fabio Mantovani non tornerà a Uomini e Donne

Fabio Mantovani ha intenzione di ripartire dai suoi affetti più cari, i figli e il nipotino appena nato. Inoltre, serberà sempre dei bei ricordi dell'amore vissuto con Isabella Ricci. Quando gli viene chiesto se, ora che è tornato single, sia intenzionato a tornare nello studio del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha assicurato di no:

Quel programma per me è Isabella. Tutti, nella redazione e nello studio, sono stati nei miei confronti magnifici e mi hanno accolto con affetto, ma io ero andato per Isabella e senza non ha senso tornare.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani erano convolati a nozze a maggio del 2022, pochi mesi dopo essersi conosciuti nel programma Uomini e Donne. A Fanpage.it, Isabella Ricci aveva raccontato la loro vita di coppia a Dubai. Poi, la notizia della rottura.