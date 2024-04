video suggerito

Isabella Ferrari: “L’aborto è legato all’amore, avere un figlio non può essere un’imposizione” Isabella Ferrari si racconta a Verissimo. L’attrice ricorda il rapporto strettissimo con sua madre, che le è stata accanto anche in un momento difficile, come quando da ragazza si è trovata ad affrontare un aborto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 20 aprile è Isabella Ferrari. L'attrice sarà al cinema dal 24 aprile con il film Confidenza, di Daniele Luchetti, con Elio Germano. Nel presentare il suo nuovo lavoro cinematografico, però, non sono mancati richiami alla su vita, ad alcuni momenti che ancora ricorda in maniera vivida, come quando da ragazzina si è trovata a dover interrompere la gravidanza.

Il grande amore per sua madre

Seduta sulla poltrona di fronte a Silvia Toffanin, Isabella Ferrari si racconta, partendo dagli albori della sua carriera, quando sua madre l'ha accompagnata al provino per il ruolo di Selvaggia in Sapore di Mare, che ha poi segnato la sua carriera. Un legame, quello con sua madre che ancora oggi risuona nella sua vita: "Mio marito, prima che lei mancasse, si meravigliava del fatto che io la sentissi ancora anche due volte al giorno. Mi manca, oggi, anche nella gestione quotidiana delle cose".

Isabella Ferrari e il racconto dell'aborto

Sua madre le è stata accanto nei momenti più disparati, anche quelli più difficili, come quando ha scelto di abortire, a questo proposito l'attrice ha speso alcune parole che si incastrano perfettamente nel dibattito, anche politico, di questi ultimi giorni:

Si parla sempre di aborto in tutti i paesi nel mondo, in Francia è nella costituzione ormai è un tassello che non si può cambiare, in America tutto il contrario, per quello che ho vissuto io è una questione legata all’amore, accettare di avere un figlio ha sempre a che vedere con quell’amore lì, non può essere un’imposizione, a volte ci sono problemi di violenza, di miseria, ci sono tante problematiche che non ti fanno accettare o subire una gravidanza. Io ragazzina e mia madre che mi accompagna, rimane per me un’immagine di libertà e di grande amore.

Isabella Ferrari è poi diventata mamma, per ben tre volte. In merito al suo ruolo e anche al cosa spera di aver trasmesso ai suoi figli, dichiara: "Lasciare la possibilità anche di sbagliare in questo mondo dove dobbiamo essere tutti belli e perfetti, e dove è sempre a rischio la nostra autostima appena accendiamo il telefono, oggi come oggi credo sia importante avere la responsabilità di essere perfetti".