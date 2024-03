Vasco Rossi e Gabriella Sturani, la storia d’amore del rocker con la madre del suo primo figlio La storia d’amore tra Gabriella Sturani, la prima compagna di Vasco Rossi scomparsa a 55 anni, è nata nel 1983, conclusasi due anni dopo nel 1985. Si lasciarono perché lei rimase incinta di Lorenzo, primo figlio del cantante: “Per Rossi, non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so. Di certo non lo rimpiango”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gabriella Sturani, prima compagna di Vasco Rossi, è morta all'età di 55 anni, come annunciato ieri dal rocker di Zocca con un post su Instagram in cui ha ricordato il suo primo amore: "Non avrei mai pensato che se ne sarebbe andata prima di me". I due si conobbero nell'estate del 1983 e stettero insieme per due anni, quando lei poi rimase incinta di Lorenzo, primo figlio del cantante, e il loro amore finì.

Il primo incontro e l'inizio della storia d'amore

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2013 fu proprio Gabriella Sturani a raccontare come nacque l'amore con Vasco Rossi. La prima volta che ne sentì parlare fu nel 1980, quando aveva appena 13 anni: "Figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco", era quel ragazzo che aveva conosciuto una sera insieme alla cugina al Quinta dimensione, un locale di Rimini, insieme ad un gruppo di amici. Da quel momento, si arriva poi all'11 luglio 1983, Gabriella aveva 16 anni e al concerto di Baccara di Lugo, parla per la volta Vasco Rossi: "Incontro uno che lavora nel suo staff, Guido Elmi, amico di mio fratello. Gli dico di portarmi da Rossi". Una volta entrata nel suo camerino gli disse: "Da qui non mi scappi". E in effetti fu proprio così che andarono le cose, i due iniziarono una storia.

La fine della storia e la canzone di Vasco per Gabriella Sturani

All'epoca, infatti, Rossi era già un cantante abbastanza affermato, pur viaggiando in giro per l'Italia, tornava sempre nella sua Romagna e ovviamente dalla sua Gabriella che lo ha descritto come un uomo buono, dolce, riservato: "Rossi è la persona più premurosa che abbia conosciuto". Era il 1985 quando, però, la storia tra Sturani e Rossi finì perché lei rimase incinta: "Per Rossi, non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so. Di certo non lo rimpiango" ha raccontato a Vanity Fair. A dieci anni dal loro primo incontro, però, il cantante dedicò una canzone a quella giovane donna che è stata il suo primo amore, un brano dal titolo Gabri che recitava così: "Adesso ascoltami/Non voglio perderti/Però non voglio neanche illuderti/Quest'avventura è stata una follia/ È stata colpa mia/Tu hai sedici anni ed io, ed io".

Il figlio Lorenzo nato dalla loro relazione

Nel 1986, quindi, nacque Lorenzo, il primo figlio di Vasco Rossi. La storia d'amore tra il rocker e Gabriella Sturani si era conclusa, ma lei ha cresciuto suo figlio senza timori, costruendo con suo padre un rapporto che lei stessa ha definito "fantastico, c'è sempre stato e ci sarà sempre", sebbene il riconoscimento sia avvenuto dopo 14 anni dalla nascita di Lorenzo:

Lo ha fatto nel 2003 o 2004. È stato quando Lorenzo mi ha chiesto perché suo padre non lo avesse riconosciuto. Io ci ho messo un attimo, ho chiamato Vasco Rossi e ci siamo messi d’accordo per il test del Dna. È un papà fantastico. Se Lorenzo è laureato lo deve a lui: a scuola era una frana, ma lui lo ha convinto a studiare, gli ha pagato l’università.