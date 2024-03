È morta Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo É morta Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo, nato nel 1986. Ad annunciarlo è il cantante con un post su Instagram. A lei dedicò anche una canzone, dal titolo ‘Gabri’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

É morta Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo. Ad annunciarlo è il cantante con un post su Instagram, accompagnato da alcune loro foto insieme e dallo stupore della notizia: "Non avrei mai pensato che Gabriella se ne sarebbe andata prima di me". Alla donna, il rocker aveva anche dedicato una canzone dal titolo Gabri, contenuta nell'album Gli Spari Sopra.

L'addio di Vasco Rossi a Gabriella Sturani

"Non avrei mai pensato che Gabriella se ne sarebbe andata prima di me", ha scritto Vasco Rossi in un post su Instagram, annunciando la scomparsa della donna, sua ex compagna, che l'ha reso padre di Lorenzo, nato nel 1986. Il cantante ha anche altri due figli, Davide e Luca, nati nel 1986 e nel 1991. "Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene", ha poi continuato Rossi rivolgenosi al figlio. Alla donna, che il rocker dedicò anche una canzone, dal titolo Gabri. I due furono una coppia tra il 1983 e l 1985: quando lei rimase incinta, decise di avere da sola il figlio. Solo nel 2003 lo riconobbe.

L'amore tra Gabriella Sturani e Vasco Rossi

La storia tra Gabriella Sturani e Vasco Rossi fu un amore giovanile: come raccontò lei in un'intervista a Vanity Fair, i due si conobbero quando aveva appena 13 anni. "Ero con mia cugina in un locale di Rimini, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi", aveva spiegato la donna. I due furono una coppia per circa due anni, dal 1983 al 1985, e pare che il loro amore finì per via della gravidanza. Sturani infatti rimase incinta a 16 anni e decise di tenere il bambino, Lorenzo, che però avrebbe riconosciuto solo nel 2003. Vasco Rossi dedicò a lei una canzone, Gabri, uscita 10 anni dopo il loro primo incontro. "Quest'avventura è stata una follia, È stata colpa mia, Tu hai sedici anni ed io…", sono alcuni dei versi del rocker dedicati alla donna.