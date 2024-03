Simona, il marito morto e l’amore per la Roma a C’è posta per te: “Nostro figlio chiamato Francesco Totti” Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante della Roma arrivano nello studio di C’è posta per te per fare una sorpresa a Gabriele e Ilenia, figli di Simona che ha recentemente perso il marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Simona chiama C’è posta per te per i suoi figli. Il marito è morto nel luglio 2022. “Era il perno della famiglia, viveva per noi”, ha raccontato la donna. Nel novembre del 2020 Simona nota uno strano dimagrimento e a febbraio scoprono la malattia dell’uomo. È stato l’uomo a farsi carico della sua malattia, evitando preoccupazioni alla moglie. Perfino i medici concordano con la versione dell’uomo. Scopre che il marito sta per morire solo pochi giorni prima della sua scomparsa. Adesso Simona sta male per i suoi figli: sente di non riuscire a dare loro tutto quello quello che sapeva dargli il marito. Per lei in studio ci sono Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, calciatori della Roma, la squadra del cuore del marito.

La lettera di Simona ai suoi figli

Gabriele, Ilenia e Francesco sono i figli di Simona. Solo i primi due la raggiungono in studio. Francesco è probabilmente minorenne. Simona si rivolge ai suoi figli: “Io riesco ad andare avanti grazie a voi che avete nascosto il vostro dolore senza farmene una colpa, perché siete stupendi, migliori di me”. “Mi dispiace, figli miei, se vi trovate questa mamma che non riesce a colmare il vuoto che vostro padre ha lasciato nella nostra vita e nei nostri cuori”, racconta Simona nella lettera letta da Maria De Filippi, “Mi sento inadeguata nei vostri confronti e vi chiedo scusa se non riesco a mettermi alla guida della nostra famiglia come faceva papà. Lui ci guidava in tutto, con lui non c’era mai da preoccuparsi perché lui era fatto così”. Simona racconta quindi un aneddoto che rivela la passione provata dal marito per la Roma: il terzo figlio era stato registrato all’anagrafe come “Francesco Totti”. “Poi sono riuscito a fargli cambiare idea ma a lungo vostro padre se ne è andato in giro con il vecchio codice fiscale di Francesco”, racconta ancora Simona nella sua lettera.

Pellegrini, Cristante e Mancini sorprendono i figli di Simona

Gabriele si commuove di fronte all’arrivo in studio di Pellegrini, Cristante e Mancini, calciatori della Roma, la squadra della quale era fortemente appassionato il padre. “Siamo qui per darvi forza anche se ci hanno detto che non ne avete bisogno perché siete fortissimi. Anche noi siamo papà e cerchiamo di fare per i nostri figli quello che vostro padre ha fatto per voi”. I ragazzi sono stati quindi invitati allo stadio e a conoscere i calciatori della Roma in spogliatoio. Per i ragazzi c’è un altro regalo che Gabriele guarda da solo e di fronte al quale resta senza parole. È Ilenia a prendere la parola e a rivolgersi alla madre: “Non devi sentirti inferiore. Non piango perché non voglio vederti soffrire ma questo non vuol dire niente. Sei la mia mamma e sai che ti vorrò sempre bene”.