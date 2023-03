Sabato 11 e domenica 12 marzo in tv: gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa Chi saranno gli ospiti di Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio a Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa di sabato (per doppio appuntamento canale 5) e domenica 11 e 12 marzo 2023.

A cura di Redazione Spettacolo

Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio a Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa nelle puntate di sabato (per doppio appuntamento canale 5) e domenica 11 e 12 marzo 2023 puntano su una carrellata di ospiti. Vediamoli nel dettaglio.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 12 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 26esima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti in studio: Milly Carlucci con i cinque ‘investigatori’ Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Serena Bortone per presentare la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, che andrà in onda su Rai1 da sabato 18 marzo. Giancarlo Giannini appena rientrato da Los Angeles racconterà le emozioni vissute in questi giorni ad Hollywood per l’assegnazione della prestigiosa “stella” che gli è stata dedicata sulla celebre Walk of Fame. Dal secondo posto a Sanremo 2023 alla vetta di tutte le classifiche, ci sarà il cantante Lazza. Clementino porterà la vincitrice del suo team a The Voice Senior, Maria Teresa Reale, che si esibirà con il brano Questo sono io di Alex Britti. Raf ripercorrerà alcune tappe della sua carriera ed accennerà ad alcuni suoi grandi successi come “Self control”, “Gente di mare”, “Cosa resterà degli anni ’80″, “Infinito” ecc., e successivamente insieme alla showgirl Gabriella Labate, sua moglie dal 1996, racconteranno il loro amore, dal quale sono nati i due figli Bianca e Samuele. Tananai si esibirà nel suo Tango, certificata disco d’oro proprio in questi giorni.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 11 e domenica 12 marzo

Silvia Toffanin sabato 11 marzo accoglie Piero Chiambretti in studio per presentare il nuovissimo programma La tv dei 100 e uno, in partenza mercoledì prossimo. Poi, in esclusiva, l’attore turco Uğur Güneş, alias Yilmaz Akkaya, il protagonista della fortunata serie di Canale 5 Terra amara, e il celebre Franco Nero al cinema con il film L’uomo che disegnò Dio. A seguire, il racconto di vita della cantante Syria, il percorso di Manuela Villa e il percorso artistico dell’attrice Madalina Ghenea.

Domenica 12 marzo, invece, intervista a un ospite d'eccezione: Giorgia. Poi, il cantautore Nino D’Angelo, la neo novantenne Sandra Milo, Anna Pettinelli e Paola Caruso, che parlerà del grave problema di salute che ha colpito mesi fa suo figlio Michele.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 12 marzo su Rai3 dalle ore 20.00 nuovo appuntamento con la ventesima edizione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ospiti della puntata: Giorgio Panariello, in tournée con La favola mia; Samantha Cristoforetti, prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale e rientrata a ottobre dalla missione spaziale Minerva dopo quasi sei mesi; lo scenografo e costumista Dante Ferretti, vincitore di 3 Oscar, 4 BAFTA, 5 David di Donatello e 14 Nastri d’Argento; Antonio Monda, nelle librerie con “Il numero è nulla”; Maya Sansa, protagonista della serie mistery Sei Donne – Il mistero di Leila, in prima serata su Rai1 martedì 14 marzo con l’ultima puntata.

E ancora: Sandra Misale, ricercatrice presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano e direttrice del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano; il direttore de La Stampa, Massimo Giannini; l’economista Tito Boeri.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Levante; Marina Massironi e Cristiano Caccamo, tra i protagonisti di LOL 3; Amedeo Bagnis, che lo scorso 27 gennaio ha vinto la medaglia d’argento nello skeleton ai Mondiali di St.Moritz; la Gialappa’s Band; Teo Teocoli, nei panni dell’amatissimo Caccamo; Francesco Paolantoni.