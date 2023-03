Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni terza e ultima puntata 14 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, in onda martedì 14 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Il finale di stagione della fiction con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Denise Tantucci e Maurizio Lastrico.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, in onda martedì 14 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La fiction con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo e Maurizio Lastrico è giunta al finale di stagione. Negli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, gli spettatori avranno un quadro sempre più chiaro sulla scomparsa di Leila. Ecco le anticipazioni ufficiali. Attenzione spoiler.

Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni ultima puntata del 14 marzo

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila. In onda martedì 14 marzo, gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto. Continuano le indagini della PM Anna Conti per fare luce sulla scomparsa di Leila. Insieme all'ispettore Emanuele Liotta, passa in rassegna i video del centro sportivo che era spesso frequentato da Leila. La giovane, infatti, si allenava in quella struttura. Così, viene alla luce un nuovo e interessante elemento. Dopo l'estate, si era reso evidente un cambiamento nello stato d'animo della scomparsa. Leila, infatti, mostrava un certo disagio.

Le indagini sulla scomparsa di Leila

Anna decide di interrogare la più cara amica di Leila, Aysha, per capire se un evento avesse particolarmente turbato la ragazza dopo l'estate, quando si era verificato un drastico calo nel suo rendimento sportivo. Aysha, ancora una volta, si rivela poco utile alle indagini e sostiene di non ricordare alcun dettaglio in particolare. Tuttavia, rivive dei momenti drammatici della sua migliore amica, quando – proprio poco dopo l'estate – sembrava volersi fare del male. Anna, poi, riceverà un aiuto dalla professoressa di Leila, che ha un'ipotesi su quanto accaduto durante l'estate che ha segnato il cambiamento della ragazza. Ritiene che abbia vissuto la sua prima storia d'amore, ma che qualcosa non sia andata per il verso giusto perché, conferma, è effettivamente rientrata portandosi un'evidente tristezza sulle spalle. L'appuntamento con il finale di stagione della fiction Sei donne – Il mistero di Leila è martedì 14 marzo alle ore 21:20 su Rai1.