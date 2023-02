Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni seconda puntata del 7 marzo: Viola nasconde un segreto Le anticipazioni della seconda puntata di “Sei donne – Il mistero di Leila”, in onda martedì 7 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi della serie con Maya Sansa e Alessio Vassallo.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della seconda puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, in onda martedì 7 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nella serie con Maya Sansa e Alessio Vassallo, Anna Conti continua ad indagare sulla scomparsa di Leila, ma quanto le viene raccontato non la convince del tutto e per questa ragione, tenta di scoprire la verità anche cambiando metodo di indagine. Ecco tutte le anticipazioni, attenzione spoiler.

Sei donne: Il mistero di Leila, anticipazioni seconda puntata del 7 marzo

Nel primo episodio della seconda puntata di "Sei donne- Il mistero di Leila", in procura vengono ascoltati Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico. Durante il loro interrogatorio, però, qualcosa non convince Anna ed Emanuele, che avevano visionato alcuni video, non corrispondenti alle dichiarazioni fatte dalla coppia. Anna, quindi, non si fida di loro e per avere informazioni più chiare, incastra Enrico in maniera scorretta, per poterlo incastrare. A distanza di poco tempo, però, li raggiunge Michela, che ha ricevuto un messaggio vocale da sua nipote Leila, nel quale la rassicurava sulle sue condizioni. Dopo questo messaggio, quindi, Anna è costretta a lasciare Enrico, pur non essendo del tutto convinta.

Maya Sansa e Isabella Ferrari, alias Anna Conti e Viola

Viola confessa un segreto su Gregorio

Nel frattempo in procura è arrivata una lettera anonima che racconta di una presunta relazione tra Gregorio e Viola, la loro vicina di casa. Nell'appartamento di Leila, infatti, sono state ritrovate varie impronte della donna. Anna ed Emanuele si recano a casa sua per interrogarla e, Viola, dopo poco cede, conferma la relazione con Gregorio, una storia terminata per volere del patrigno di Leila. Nonostante lei fosse innamorata di lui, però, ha deciso di dedicarsi a ricostruire il suo matrimonio, già da diverso tempo in crisi.