Sei donne – Il mistero di Leila: cast, trama e puntate della fiction di Rai 1 Da martedì 28 febbraio su Rai1 andrà in onda “Sei donne – Il mistero di Leila”, la nuova serie in tre puntate con protagonisti Maya Sansa e Alessio Vassallo.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da martedì 28 febbraio su Rai1 arriva "Sei donne – Il mistero di Leila", una nuova serie realizzata in collaborazione con IBC Movie e Rai Fiction composta da sei episodi, suddivisi in tre puntate, con il finale di stagione la cui messa in onda è prevista per il 14 marzo. La storia, ambientata a Taranto, ruota attorno alla sparizione di Leila, una ragazzina, di cui non si hanno più tracce insieme a quelle del suo patrigno Gregorio. La ricerca della verità si incrocia con le vite di sei donne: Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha e Leila: le protagoniste. Ognuna di loro rappresenta una versione dell'universo femminile, raccontandone diverse sfaccettatura. La fiction è stata ideata e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, la regia è invece di Vincenzo Marra.

Le anticipazioni della prima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila

Il PM della procura di Taranto, Anna Conti, stimata per la serietà con cui porta avanti il suo lavoro, nasconde un problema di alcolismo, acuito dopo la fine del suo matrimonio. Questo segreto la costringe ad essere dura e impenetrabile nei rapporti interpersonali, come accade con il nuovo ispettore Emanuele Liotta. Qualcosa, però, smuove l'interesse di Anna: il caso di Leila, una ragazzina orfana di madre, scomparsa insieme al patrigno, Gregorio. Questa scomparsa, insospettisce la pm che dovrà avere a che fare con alcune donne, possibilmente coinvolte nella sparizione di Leila. La prima ad essere convocata è Michela, la zia della ragazza.

Nel secondo episodio, Anna si rende conto che il suo comportamento sta rendendo anche il clima sul lavoro sempre più teso e racconta dei suoi problemi all'ispettore Liotta che stava per fare domanda per essere esonerato dall'incarico. Questa apertura, lo invoglia a cambiare idea, proprio quando in procura arrivano delle immagini di Gregorio da Bari e decidono di recarsi sul posto, chiedendo a Michela, quali fossero i rapporti con la nipote e il cognato.

Maya Sansa e Alessio Vassallo, alias Anna Conti e l’ispettore Liotta

Il cast completo: attori e personaggi

La serie ruota attorno ad una serie di personaggi che, puntata dopo puntata, intrecceranno le loro vite per arrivare a scoprire la verità sul caso con cui si apre la prima puntata.

Maya Sansa è Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti

è Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti Alessio Vassallo è il nuovo ispettore

è il nuovo ispettore Silvia Pacente è Leila, la ragazza scomparsa

è Leila, la ragazza scomparsa Ivana Lotito è Michela la zia materna, chirurgo

è Michela la zia materna, chirurgo Denise Tantucci è Alessia, l’allenatrice di atletica

è Alessia, l’allenatrice di atletica Cristina Parku è Aysha, migliore amica di Leila

è Aysha, migliore amica di Leila Isabella Ferrari è Viola, la vicina di casa

è Viola, la vicina di casa Maurizio Lastrico è Gregorio, il patrigno di Leila

è Gregorio, il patrigno di Leila Pier Giorgio Bellocchio è Roberto, l’ex marito di Anna

è Roberto, l’ex marito di Anna Gianfelice Imparato è il Procuratore capo Marcello Trifoni, molto vicino ad Anna, con lei duro e protettivo allo stesso tempo

Ivana Lotito, Isabella Ferrari e Denise Tantucci alias Michela, Viola e Alessia

La trama di Sei donne – Il mistero di Leila

La storia è quella di Anna Conti, la pm della Procura di Taranto, la cui vita sentimentale è completamente distrutta dopo la fine del suo matrimonio, mentre la dedizione nel suo lavoro è l'unica cosa che la spinge ad andare avanti. Quando viene a conoscenza del caso di Leila, indicato dalla Procura come un allontanamento volontario, Anna rivedendo delle similitudini con il suo passato, si appassiona all'improvvisa scomparsa di questa ragazzina, insieme al suo patrigno. Per scoprire la verità, la pm dovrà interfacciarsi con sei donne che, ognuna a suo modo, rivelano elementi inaspettati che possono favorire la risoluzione di un caso che, puntata dopo puntata, di arricchisce di inediti particolari che tingono "Sei donne" di un aspetto ancor più noir.

Le location della fiction di Rai 1

La fiction è stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund e della Fondazione Apulia Film Commission, ed è ambientata in Puglia, precisamente a Taranto. Della città, infatti, viene mostrata una fotografia inedita e contemporanea, che si innesta in un racconto corale dove le storie dei protagonisti si animano in un tessuto territoriale lontano dai soliti stereotipi.

Maya Sansa a Taranto sul set di "Sei donne: Il mistero di Leila"

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Le puntate della fiction sono tre, in cui si assiste a due episodi ciascuna, della durata di almeno 100 minuti. È possibile vederli oltre che in chiaro su Rai1, in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Di seguito le date della messa in onda in prima serata su Rai1: