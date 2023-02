Dove è stato girato Sei donne, il mistero di Leila: i luoghi della fiction di Rai 1 Dal 28 febbraio 2023 arriva in prima serata su Rai 1 la serie televisiva drammatica Sei donne – Il mistero di Leila con Maya Sansa nel ruolo della protagonista Anna Conti, Pubblico Ministero di Taranto.

A cura di Clara Salzano

La fiction di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila

Sei donne – Il mistero di Leila è la nuova miniserie in arrivo dal 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai1. Maya Sansa nel ruolo della protagonista è Anna Conti, Pubblico Ministero di Taranto, che indaga sulla scomparsa di un'adolescente attorno a cui ruotano altre figure femminili, da Viola, la vicina di casa interpretata da Isabella Ferrari, alla zia materna Michela (Ivana Lotito), all’allenatrice di atletica, Alessia interpretata da Denise Tantucci. Le riprese della serie, creata e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra, si sono svolte da fine giugno a settembre 2022 a Taranto e in altre località della Puglia.

Le location della serie Sei donne – Il mistero di Leila

I luoghi di "Sei donne: il mistero di Leila" a Taranto

Sei donne – Il mistero di Leila è la nuova miniserie mistery di Rai 1 in tre puntate. La fiction al femminile ruota attorno alle storie di Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Giulia, che hanno un segreto legato alla scomparsa di Leila.

Isabella Ferrari nella serie Sei donne – Il mistero di Leila

Le riprese della serie si sono concentrate principalmente a Taranto, soprannominata la Città dei due mari per la sua particolare posizione tra il mar Grande e il mar Piccolo.

Il Castello aragonese di Taranto

Le altre location di Sei donne: il mistero di Leila in Puglia

Non solo Taranto e dintorni, la fiction di Rai 1 Sei donne: il mistero di Leila è stata girata anche Polignano a Mare e Brindisi, con alcune scene realizzate nella località di Torre Canne, una frazione di Fasano.

La Monachile ed il mare di Polignano a Mare

Le riprese della serie hanno inoltre coinvolto anche i comuni di Monopoli, Statte, e S. Giorgio Ionico.