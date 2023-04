Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa: sabato 1 e domenica 2 aprile in tv Chi saranno gli ospiti di Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio a Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023.

A cura di Gaia Martino

Il weekend è ufficialmente iniziato e come ogni settimana i volti della televisione italiana si preparano a intrattenere il pubblico televisivo con ospiti e dichiarazioni esclusive: Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio ospitano personaggi noti dello spettacolo nei loro salotti, Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa. Ecco i protagonisti di sabato 1 e domenica 2 aprile.

Gli ospiti di Verissimo sabato 1 e domenica 2 aprile

Torna il tradizionale doppio appuntamento con Verissimo. Sabato 1 aprile Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto i due ormai ex allievi di Amici, eliminati nell'ultima puntata del Serale andata in onda lo scorso sabato 25 marzo. Il cantante Giovanni Rinaldi alias Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli racconteranno della loro avventura nel talent show. Sabato saranno insieme a Verissimo per la prima volta la coppia formata da Virna Toppi e Nicola Del Freo, poi Massimo Ambrosino con la moglie Paola, e Susanna Messaggio. A dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, nello show di Silvia Toffanin anche il ricordo della compagna Marina Occhiena.

Per domenica 2 aprile la conduttrice televisiva ospiterà due coppie molto amate dal piccolo schermo: Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş, gli attori di Terra amara, saranno nel suo salotto per un'intervista di coppia. In studio anche Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli, i due ex protagonisti di Uomini e Donne che stanno vivendo oggi la loro storia d'amore lontani dalle telecamere. In studio, domenica, anche Claudio Amendola, Federica Panicucci pronta per la conduzione di Back To School, e infine i professori di Amici, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Gli ospiti di Domenica In

Domenica 2 aprile torna in diretta su Rai Uno, dalle ore 14, Mara Venier con il suo show domenicale. Il varietà Domenica In vedrà Jerry Calà in studio, ripresosi dopo un infarto che lo ha colpito nelle ultime settimane mentre si trovava a Napoli per girare il suo film Chi ha rapito Jerry Calà?. Per lui, si legge su TvBlog, la conduttrice avrebbe organizzato una festa in studio con tanti colleghi e amici: tra questi Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato con il figlio Johnny. Mara Venier si collegherà con Red Canzian, poi le interviste a J-Ax e Sabrina Salerno, Gaia Tortora, Mario Calabresi e il cantante Diodato.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Domenica 2 aprile dalle ore 20 su Rai Tre Fabio Fazio condurrà una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Antonella Clerici sarà uno degli ospiti dello show. (Ospiti in aggiornamento)