Chi ha scelto Federico Nicotera a Uomini e Donne tra Alice e Carola: la puntata di oggi in diretta

Federico chiede di far entrare Alice in studio, visibilmente agitato. Inizia così a parlare:

Il nostro è stato un percorso veramente intenso, sei riuscita fin da subito ad attirare la mia attenzione, piano piano poi ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro, ho apprezzato veramente tanto la modalità in cui ti sei fatta conoscere standomi sempre vicino, la costanza con cui sei riuscita a far sentire la tua presenza vicino a me. Anche quando ho avuto bisogno di una spalla su cui piangere ci sei sempre stata, fin da subito mi ah colpito la tua maturità, il tuo capirmi fin da subito, e questo mi ha messo anche paura, questo capirmi così tanto, questo mi ha portato ad allontanarmi, perché così mi sono aperto in tutto e per tutto. Sei riuscita a dare continuità al nostro percorso, nonostante i miei cambi. Per il tipo di vissuto che ho avuto ho sempre dovuto fare delle scelte non che facciano bene a me, ma che siano più giuste e nonostante tutti i tuoi mille pregi, il tuo cuore grande è quello che ho apprezzato di più. Questo percorso l'ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare non quello che era giusto fare, ma quello che mi faceva stare meglio, voglio che sia chiaro, perché più volte durante il percorso mi sono detto è lei di cui hai bisogno perché ti fa stare tranquillo, sa esserci, e non voglio che tu pensi che ci sia qualcosa di sbagliato in te. La mia scelta non sei tu, perché ti meriti qualcuno che ti ami con quel brivido in più.

Alice risponde: "Ringrazio tutti per avermi accolta, perché mi avete fatto sentire speciale, speravo in un finale migliore, perché quando ho cominciato ad avere l'idea di fare questa esperienza è perché ho iniziato a stare bene con me stessa, e mi sentivo pronta per condividere e stare bene con qualcuno, volevo star bene me ma anche chi avevo accanto. Ho avuto un tipo di conoscenza con lui, non rinnego niente, è difficile pensare a 26 anni che a volte più dai e meno ricevi, quindi questa è l'unica cosa che non trovo sbagliata, perché continuerò a dare tutto in generale. Uomini e donne ti dà l'opportunità di trovare un amore, ma l'amore non è solo la vita di coppia, un fidanzato, ma anche amicizie e io qui ne ho trovati tanti".

Alice continua il suo discorso dicendo: "Io cerco un amore diverso, voglio stare bene, tanto, forse non eravamo fatti l'uno per l'altra". Poi si alza e va via dallo studio senza abbracciare Federico che le si era avvicinato.