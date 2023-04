Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa: sabato 15 e domenica 16 aprile in tv Chi saranno gli ospiti di Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio a Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa: i protagonisti del weekend in tv sabato 15 e domenica 16 aprile.

A cura di Gaia Martino

Il weekend è alle porte e come ogni settimana i volti della televisione italiana si preparano a intrattenere i telespettatori con ospiti d'eccezione e interviste esclusive. Silvia Toffanin con Verissimo, Mara Venier con Domenica In e Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa sono pronti ad aprire le porte dei loro salotti: ecco i protagonisti dei loro programmi sabato 15 e domenica 16 aprile.

Gli ospiti di Verissimo sabato 15 e domenica 16 aprile

Silvia Toffanin apre il weekend televisivo con il primo appuntamento di Verissimo in programma per sabato 15 aprile. Dalle ore 16.30 ospiterà in studio Paola Pitagora, l'attrice impegnata nella seconda stagione della fiction "Luce dei tuoi occhi", poi Alessio Cavaliere, eliminato dal Serale di Amici nell'ultima puntata andata in onda. Nel salotto della Toffanin anche Pamela Camassa, pronta per l'avventura in Honduras con L'Isola dei Famosi, Raffaella Fico, Jessica Aidi Verratti, poi la coppia nata a Uomini e Donne in dolce attesa del terzo figlio, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri.

C'è grande attesa per la puntata di domenica 16 aprile perché la padrona di casa avrà in studio la sua cara amica Ilary Blasi per la prima intervista in tv dopo la separazione da Francesco Totti: la conduttrice racconterà della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza per lunedì 17 aprile. Nella stessa puntata altri ospiti d'eccezione come don Georg Gänswein, arcivescovo che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare. In studio ci sarà anche Patty Pravo e l'intervista ai professori di Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Gli ospiti di Domenica In

Mara Venier domenica 16 aprile, nel suo show Domenica In in onda su Rai1 dalle 14, intervisterà Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. Poi accoglierà in studio Elisabetta Gregoraci insieme al papà Mario. Per la puntata, stando a quanto anticipa TvBlog, è atteso il momento "E compagnia bella" con i ragazzi del "Derby", il locale milanese che ha tenuto a battesimo alcuni dei comici più famosi dello spettacolo italiano: Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, figlio di Enzo Jannacci. Per il momento musicale la Zia degli italiani, così come è stata soprannominata dai telespettatori, avrà in studio il cantautore napoletano Rocco Hunt che canterà il suo nuovo singolo "Non litighiamo più". Infine l'intervista a Stefania Pezzopane.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

(IN AGGIORNAMENTO)

Dopo lo stop di Pasqua, Fabio Fazio torna in onda su Rai3 domenica 16 aprile con il suo Che Tempo Che Fa ed avrà un ospite d'eccezione: Ed Sheeran. "91 miliardi di streams e 65 milioni di album in tutto il mondo, è il cantautore dei record", il commento del conduttore in occasione dell'annuncio dell'ospite sul suo profilo Twitter.