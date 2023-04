Gli ospiti di Domenica In e Verissimo: sabato 8 e domenica 9 aprile in tv Chi saranno gli ospiti di Mara Venier e Silvia Toffanin a Domenica In e Verissimo sabato 8 e domenica 9 aprile 2023. Salta per questo weekend Che Tempo Che Fa: torna in onda domenica 16 aprile.

A cura di Gaia Martino

Il weekend è alle porte e i salotti di Silvia Toffanin e Mara Venier, nonostante le festività pasquali, non chiudono. Sabato 8 e domenica 9 aprile 2023 andranno in onda come di consueto i programmi televisivi di successo, Verissimo con il doppio appuntamento, e Domenica In. Salta per questa settimana Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio ha annunciato che il suo programma tornerà in onda domenica 16 aprile 2023. Ecco i protagonisti del weekend di Pasqua in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 8 e domenica 9 aprile 2023

Silvia Toffanin anche in questo weekend farà compagnia ai suoi telespettatori con Verissimo che andrà in onda nel tradizionale appuntamento del sabato e della domenica dalle ore 16.30, su Canale 5, con tanti ospiti e dichiarazioni esclusive.

Sabato 8 aprile saranno ospiti in studio Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction "Luce dei tuoi occhi 2". Nel salotto di Canale 5 è in programma anche l’intenso racconto dell’ex iena Elena Di Cioccio, sieropositiva da 21 anni e in libreria con "Cattivo sangue". In studio anche il talento di Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Sabato Silvia Toffanin intervisterà Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola con il programma "Back to school", poi spazio alla musica con l’ultimo singolo di Luigi Strangis e alla storia di una bella amicizia, quella tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Domenica 9 aprile Michelle Hunziker racconterà le emozioni vissute con la nascita del nipotino Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e del suo ritorno dietro al bancone di Striscia La Notizia con Gerry Scotti. Silvia Toffanin intervisterà Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara, poi Eleonora Abbagnato e Orietta Berti. Dallo studio di Amici si collegheranno inoltre Arisa e Raimondo Todaro, i due insegnanti del talent show.

Gli ospiti di Domenica In

Domenica 9 aprile 2023 Mara Venier tornerà in diretta con il suo Domenica In. Il pomeriggio festivo di Rai Uno sarà ricco di ospiti e intrattenimento: la padrona di casa, in occasione delle festività, ospiterà in studio i pasticceri Ernst e Frau Knam con un coro di bimbi dedicato alla Pasqua di Resurrezione. Intervisterà Enrico Brignano con la moglie Flora Canto, poi Sandra Milo, il prestigiatore Silvan. TvBlog rivela in anteprima gli ospiti e svela che oltre i già citati, ci sarà anche Morgan che presenterà insieme al suo partner televisivo, Pino Strabioli, il suo nuovo programma che andrà in onda su Rai2 in seconda serata, Stramorgan, poi Francesco Gabbani, e infine Padre Enzo Fortunato che parlerà di Papa Francesco presentando il libro "Processo a Francesco".