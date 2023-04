Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 29 e domenica 30 aprile in tv Chi saranno gli ospiti di Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio a Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa: i protagonisti del weekend in tv sabato 29 e domenica 30 aprile.

A cura di Gaia Martino

Il weekend è appena iniziato e come da tradizione i telespettatori amanti dei salotti televisivi sono pronti a mettersi comodi sui loro divani. Silvia Toffanin con il doppio appuntamento, Mara Venier e Fabio Fazio regaleranno al pubblico nuovi ospiti e dichiarazioni esclusive nei loro show, Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: ecco i protagonisti di sabato 29 e domenica 30 aprile in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 29 e domenica 30 aprile

Sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin andrà in onda su Canale 5 con Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend accoglierà in studio per la loro prima intervista di coppia Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi. Nella stessa puntata ci sarà l'intervista a Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica, poi l’attrice Gabriella Pession e l’ultimo eliminato dal Serale di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Ramon Agnelli. Infine, saranno ospiti Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, impegnati nella serie di successo di Canale 5 Il Patriarca.

Domenica 30 aprile, alla luce della riapertura di un’inchiesta da parte del Vaticano sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo, per un'intervista esclusiva, il fratello Pietro Orlandi. In studio nella stessa puntata ci saranno anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i nonni tornati dietro al bancone di Striscia la notizia, poi il giornalista Paolo Brosio, che ha da poco perso la sua adorata mamma. Infine, il percorso di vita di Gianni Sperti e il racconto della storia d'amore di una coppia appena nata a Uomini e Donne, quella composta da Lavinia e Alessio.

Gli ospiti di Domenica In

Domenica 30 aprile Mara Venier riapre le porte del suo salotto con tantissimi ospiti. La puntata, stando a quanto riporta TvBlog, si aprirà con Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando Con Le Stelle, poi per il mondo del cinema ci sarà Claudia Gerini che spazierà tra carriera e vita privata. Nella puntata di Domenica In ci sarà un omaggio a Mia Martini, morta il 12 maggio del 1995, e in studio con la padrona di casa ci sarà Loredana Bertè e Enzo Gragnanello. Saranno ospiti anche Laura Chiatti e Marco Bocci, Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, autore del brano bandiera, A muso duro.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Tra gli ospiti del nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio anche Ficarra e Picone: il duo di attori comici festeggiano nello studio di Rai3 i loro 30 anni di carriera e la nomination ai David Di Donatello come "miglior attore".