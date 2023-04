Ramon eliminato da Amici 22 saluta i suoi compagni d’avventura: “Siete una famiglia per me” Ramon è l’allievo eliminato nella puntata del Serale di stasera, 22 aprile 2023. Prima di lasciare la casetta, il ballerino ha ricevuto una comunicazione importante: ha vinto una borsa di studio in America.

Nella puntata del Serale di Amici 22 stasera, sabato 22 aprile, è stato eliminato Ramon. Il ballerino è stato costretto ad abbandonare la casetta del talent show dopo il ballottaggio finale perso contro Cricca. Maria de Filippi, come di consueto, ha comunicato l'eliminato in casetta.

Le parole di Ramon dopo l'eliminazione

Dopo la comunicazione di Maria de Filippi, Ramon ha ricevuto gli applausi dei suoi compagni d'avventura, poi l'abbraccio di Isobel e un video con un annuncio speciale: il ballerino ha vinto una borsa di studio alla Complexions di Desmond Richardson in America. "Congratulazioni a tutti i ballerini, ma ad uno in particolare offriremo un contratto di sei mesi. Ramon sarai il benvenuto nella nostra compagnia, ti esibirai questa estate", le parole del co fondatore della Complexions mostrate in video. "Grazie, grazie di tutto. Siete stati una famiglia per me. Vi voglio bene, non vi spaventate perché il gioco va avanti. Dovete essere felici di essere qui, fuori continuiamo a fare ciò che amiamo", le parole del ballerino commosso davanti ai suoi colleghi e amici. Cricca non è riuscito a trattenere le lacrime.

Cosa è successo nella sesta puntata di Amici 22

La sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi – segnata da un problema tecnico per Mediaset Infinity che ha penalizzato molti telespettatori – si è aperta con un'esibizione dei giudici del talent show, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, che hanno regalato una performance sulle note delle canzoni del musical Moulin Rouge. Spazio poi alle sfide, tra queste non sono mancate le critiche di Alessandra Celentano contro Maddalena e il suo sirtaki, così come le battute di Cristiano Malgioglio che, scherzando, ha mostrato interesse per Emanuel Lo: "Ho le vampate". La puntata ha visto al ballottaggio finale Ramon, il primo allievo ad essere volato all'eliminazione provvisoria, e Cricca. Prima dell'annuncio dell'eliminato, Enrico Brignano ha divertito il pubblico con un lungo ed esilarante monologo.