Maddalena balla il sirtaki, Celentano contesta: “Ha sbagliato. È andata in Puglia, non in Grecia” Durante il Serale di Amici questa sera Alessandra Celentano ha criticato l’esibizione di Maddalena che ha regalato al pubblico e ai giudici il sirtaki, un ballo tradizionale greco: “Sembrava una taranta, si è sbagliata ed è andata in Puglia”. Con lei d’accordo Malgioglio: “Il sirtaki ha una sua melodia, hai sbagliato”

A cura di Gaia Martino

Nel corso del Serale di Amici stasera, sabato 22 aprile, la seconda manche ha visto protagonisti Wax e Maddalena. Dopo l'esibizione del cantante, è arrivato il turno della ballerina presentata così dal suo insegnante Emanuel Lo: "Si cimenterà in una danza popolare di origine greca, il Sirtaki, e vedremo delle nuove sfumature". "Sono proprio curiosa", il commento piccato della maestra Celentano che, non appena terminata l'esibizione, ha criticato l'allieva: "Povero Sirtaki, sembrava una taranta".

I commenti all'esibizione di Maddalena

L'esibizione di Maddalena non ha soddisfatto la maestra della squadra avversaria e i giudici. La maestra Celentano ha commentato: "Povero Sirtaki, sembrava una taranta. Bisogna avere lo stile, bisogna conoscerlo. Si è sbagliata, invece di andare in Grecia, è andata in Puglia". "La maestra non lo ha mai fatto, secondo me non lo conosce", la replica di Emanuel Lo. Cristiano Malgioglio ha preso parola per difendere la Celentano: "L'hai presentata come se fosse la cosa più meravigliosa del mondo, io ho visto una che ballava la taranta. Il sirtaki ha una sua melodia, mi dispiace ma hai sbagliato". "Mi stai mettendo in bocca parole grosse, non l'ho presentata con grandi parole. Ho detto semplicemente che si cimenterà in una danza popolare di origine greca, punto" ha continuato l'insegnante della ballerina. "Questo è un brano straordinario, Giuseppe Giofrè conosce solo yogurt greco. Io ho visto il sirtaki, lei è bella da vedere ma non mi ha dato niente a differenza di Wax".

Giuseppe Gioffrè difende Maddalena

"Maddalena mi ha intrattenuto, si è creato un bel momento, voto Maddalena", le parole di Giuseppe Gioffrè, il ballerino e giudice di Amici 22 in questa edizione del Serale, l'unico che ha dato il punto a Maddalena che ha perso la sfida contro Wax, votato invece da Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.