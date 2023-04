Problemi per Mediaset Infinity, il sito smette di funzionare a pochi minuti dall’inizio di Amici Il sito e l’app mobile di Mediaset Infinity hanno smesso di funzionare pochi minuti prima che iniziasse il Serale di Amici di Maria De Filippi questa sera di sabato 22 aprile: cosa sta succedendo.

A cura di Gaia Martino

A pochi minuti dall'inizio del Serale di Amici di questa sera, sabato 22 aprile, Mediaset Infinity, il sito streaming che permette di seguire la diretta dal proprio smartphone o pc, ha smesso di funzionare. L'errore tecnico si sarebbe scatenato intorno alle ore 21: su Twitter numerosi fan stanno lamentando il mal funzionamento.

Mediaset Infinity non funziona: cosa succede

Da circa un'ora il sito di live streaming Mediaset Infinity non funziona: su Twitter i fan si lamentano per l'assenza di segnale che non gli permette di seguire il Serale di Amici di Maria de Filippi in onda questa sera. "Si è verificato un errore": è questo il messaggio che compare non appena si tenta di accedere alla piattaforma streaming di Mediaset che, fino ad ora, non ha ancora rilasciato alcun commento al riguardo.

In onda la sesta puntata del Serale di Amici

Intanto su Canale 5 è in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi ancora in gara sono in corsa per la vittoria finale: il vincitore dell'edizione sarà decretato nella finale in programma per domenica 14 maggio in prima serata. L'appuntamento di questa sera si è aperto con un'esibizione dei giudici del talent show, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, che hanno regalato una performance sulle note delle canzoni del musical Moulin Rouge. Spazio poi alle sfide. La prima manche si è aperta con la squadra di Arisa e Raimondo Todaro e ha visto Wax e Isobel protagonisti: la gara si è conclusa con la vittoria della ballerina. Ramon ha aperto la seconda sfida contro Wax e l'ha persa: è lui l'eliminato provvisorio della prima manche, primo allievo a finire al ballottaggio finale. "Ramon dovrebbe fare qualcosa di diverso, quando esce fuori dal classico, perde un po'", il commento dei giudici non contenti dell'esibizione.