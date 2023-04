Isola dei famosi 2023: chi sono i concorrenti, orari e dove vederla, Isola Party su Mediaset Infinity Lunedì 17 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 ha inizio una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sedici concorrenti sono pronti ad atterrate in Honduras, guidati da Ilary Blasi che seguirà le loro gesta grazie all’aiuto di Alvin, e dei due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Ilaria Costabile

Al via lunedì 17 aprile in prima serata la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che metterà alla prova 16 concorrenti tra personaggi noti dello spettacolo e dello sport, pronti per una nuova avventura in Honduras. Inviato, anche per questa edizione sarà Alvin, mentre gli opinionisti in studio saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Il reality, diretto da Roberto Cenci, è realizzato in collaborazione con Banijai Italia. Le puntate sarà possibile vederle anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity e in replica il martedì in prima serata su Mediaset Extra. Quest'anno i naufraghi, una volta arrivati su Cayo Cochinos, saranno divisi in tre tribù: Tribù delle donne, Tribù degli uomini e Tribù delle coppie. Il montepremi in palio per il vincitore è quello di 100mila euro in gettoni d'oro, la cui metà sarà devoluta ad una associazione di beneficenza, scelta dal naufrago che avrà conquistato la vittoria. Ecco, di seguito, i nomi di tutti i concorrenti.

Fiore Argento,

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Corinne Clery

Claudia Motta

Helena Prestes

Cristina Scuccia

Christopher Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini

Marco Mazzoli e Paolo Noise

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Chi è Fiore Argento

Fiore Argento, 53 anni, è una stilista e sorella maggiore di Asia Argento, sono figlie dello stesso padre ma nate da due madri diverse. Il suo debutto nel mondo del cinema è a 15 anni in Phenomena nel 1984, diretto da suo padre e successivamente prende parte anche ad altri film come "Demoni" del 1985 e "Il Cartaio" del 2004, in cui è anche costumista. A 18 va a vivere a New York dove studia per diventare stilista e arriva nel tempo a collaborare con Fendi oltre a creare sue collezioni. Da ragazza ha poi fatto anche nuoto a livello agonistico.

Chi è Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, 54 anni, è una nota attrice, modella e showgirl che è salita alla ribalta negli Anni Novanta, iniziando una lunga carriera televisiva. Da Fantastico a CentroVetrine, oltre che Il Bagaglino, per poi partecipare anche a diversi reality come Temptation Island e il Grande Fratello Vip 6. Era però già stata all'Isola dei Famosi, nel 2012, quando fu eliminata dopo una sola settimana, quando aveva da poco chiuso una relazione per lei importante che aveva compromesso fortemente il suo stato d'animo. Questa è la sua seconda chance, vissuta con una grinta diversa.

Chi è Helena Prestes

È una modella italo-brasiliana, ha 33 anni e ha lavorato anche come attrice. Adesso lavora come fashion adviser del brand francese Pierre Cardin. In Italia è conosciuta per aver participato alla nona edizione di Pechino Express con Nikita Pelizon, dimostrando di essere molto competitiva, ma anche sensibile. Sin da ragazza ha sempre amato lo sport, tanto che in Brasile giocava a basket, attività che ha poi lasciato per intraprendere la carriera da modella, ma non smette mai di allenarsi e praticare yoga, di cui è anche insegnante.

Chi è Pamela Camassa

Pamela Camassa, 39 anni, è una modella e showgirl che inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando nel 2002 vince Miss Mondo Italia e nel 2005 si presenta a Miss Italia arrivando terza. Poi, prende parte a trasmissioni come "Ballando con le stelle" e "La Talpa". Dal 2008 al 2013 è accanto a Carlo Conti alla conduzione del programma "I migliori anni", mentre nel 2012 partecipa a "Tale e quale show" e nel 2019 vince l'edizione di Amici Celebrities. È fidanzata da 14 anni con Filippo Bisciglia con cui convive a Roma.

Chi è Corinne Clery

Corinne Marie Picolo, in arte Corinne Clery, 73 anni è una delle attrici più note del cinema e della tv italiane, nata a Parigi. Nel 1975 fa il suo debutto nel film Historie d'O, con cui diventa una vera e propria icona. Lavora con numerosi registi italiani, sia in commedie che film più impegnati. Nel 2013 partecipa insieme al fidanzato, ormai ex, alla seconda edizione di Pechino Express, dove dimostra di avere una grandissima tenacia e forza fisica. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip, dove incontra Serena Grandi, che è stata l'ex moglie di Beppe Ercole, compagno storico di Corinne. Nel 2022 è nel cast di Nudi per la vita su Rai 2.

Chi è Cristina Scuccia

Il nome di Cristina Scuccia è ormai piuttosto noto al pubblico, per i suoi trascorsi televisivi e non solo. Nata nel 1988 in provincia di Ragusa e cresciuta in un paesino non molto distante, nel 2009 entra a far parte dell'ordine delle Suore Orsoline. Nel 2014 ha entusiasmato il telespettatori partecipando a The Voice of Italy, che ha anche vinto. A dicembre di quell'anno esce il suo primo album, Sister Cristina, e di seguito è protagonista di due musical: Sister Act del 2016 e "Titanic – Il musical" nel 2016. Nel 2018 pubblica il suo secondo album e intanto partecipa anche ad alcune trasmissioni televisive all'estero, come The Voice e Le Grand Show de Calogero in Francia, Helene Fisher Show in Germania e Today Show negli Stati Uniti. Nel 2019 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle su Rai1. Nel 2022 annuncia di essersi spogliata dell'abito monacale e il 17 marzo 2023 esce “La felicità è una direzione”, il primo singolo firmato Cristina Scuccia.

Chi è Claudia Motta

Modella e vincitrice di Miss Mondo Italia nel 2021, Claudia Motta, 23 anni ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv partecipando al programma "Tiki Taka" condotto da Piero Chiambretti. È poi diventata una delle protagoniste di Donna Avventura a partire dal 2022. Nel frattempo continua la sua carriera universitaria studiando giurisprudenza.

Chi è Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero, 47 anni, è un ex campione di rugby. È un ragazzo quando debutta nel campionato italiano con gli Amatori Catania, che lo avviano alla carriera sportiva e che lo porta a cambiare città, passando da Bologna a Rovigo, arrivando poi a Roma, fino ad entrare nella Nazionale italiana, con la quale gioca quattro campionati al mondo. Si ritira nel 2013 a 37 anni, coltivando passioni come la vela, il giardinaggio e la cucina che lo portano a presenziare in diversi programmi televisivi da Giardini da Incubo a Celebrity Masterchef e la Prova del Cuoco. Nel 2021 gli affidano ben due programmi, ovvero "L'erba del Barone" e "L'isola del Barone" per il Gambero Rosso. È sposato con la modella Roberta Di Fiore, mamma del piccolo Ettore nato nel 2019.

Chi è Christopher Leoni

Christopher Cassio Martins Meireles è un modello brasiliano naturalizzato italiano, che ha iniziato la sua carriera come volto di note campagne pubblicitarie, sfilando anche per firme piuttosto note. Prende parte, poi, ad alcune fiction italiane come L’onore e il rispetto, Pupetta – Il coraggio e la passione, Il peccato e la vergogna 2, nel 2017 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle. Da diversi anni al suo fianco c'è la compagna Francesca Versace, dalla quale ha avuto una bambina e un bimbo, rispettivamente di 8 e 5 anni.

Chi è Marco Predolin

Marco Predolin, 72 anni, inizia la sua carriera in radio, ma la popolarità arriva con la televisione negli Anni 80, quando inizia a condurre alcuni show televisivi. Tra quelli più noti: M'ama non m'ama, Il gioco delle coppie. Nel 2004 partecipa a La Talpa e nel 2017 al Grande Fratello Vip. Il conduttore ha tre figli, Alan avuto quando era molto giovane, poi Gilda e Bianca figlie della sua precedente relazione. Dal 2019 è sposato con Laura, di 22 anni più giovane, con cui gestisce un ristorante in Sardegna.

Chi sono i Jalisse

Dal 1994 Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono conosciuti come i Jalisse, una coppia sia nel lavoro che nella vita. Sono autori, musicisti e produttori indipendenti e come tali partecipano a Sanremo nel 1995 nella sezione giovani e nel 1997 vincono il Festival con "Fiumi di parole", dopodiché partecipano all'Eurovision Song Contest a Dublino dove conquistano il quarto posto. Il duo è piuttosto conosciuto anche all'estero, dove non sono mancate tournèe. Nel 1999 si sposano e dal loro amore nascono due figlie: Angelica e Aurora. La loro storia è ormai nota: hanno presentato 26 volte le loro canzoni per ritornare sul palco dell'Ariston, ma senza successo, per questa faccenda sono stati ospiti di Viva Rai2 di Fiorello.

Chi sono Marco Mazzoli e Paolo Noise

Marco Mazzoli, 51 anni, è il "papà" dello Zoo di 105, nonché uno dei più noti conduttori radiofonici in Italia. Il suo programma, in onda su Radio 105, è tra i più irriverenti che siano mai stati pensati e continua tutt'oggi a mietere successi. Da bambini è cresciuto a Los Angeles, per poi trasferirsi in Italia, dove ha conosciuto sua moglie con la quale 11 anni fa è tornato in America. Tutti i giorni, infatti, conduce il programma da Miami.

Paolo Noise, 49 anni, è l'altra metà dello "Zoo di 105". Da più di vent'anni è il compagno di viaggio di Marco Mazzoli, nonché il suo miglior amico. È una star anche sul web ed è diventato un content creator che macina milioni di visualizzazioni, inoltre è anche un dj producer, tra i più stimati in Italia. Nel 2010 si è sposato e ha rinnovato la promessa altre quattro volte.

Chi sono Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Il nome di Alessandro Cecchi Paone è ormai più che noto, professore, giornalista, conduttore tv, divulgatore scientifico, in televisione ha fatto la sua fortuna con "La macchina del tempo" in onda dal 1997 al 2006 e con Genius nel 2001. Ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2018, mentre questa è la terza volta che prende parte all'Isola dei Famosi, è stato naufrago sai nel 2007 che nel 2012. Stavolta, però, partecipa con il suo fidanzato Simone Antolini.

Si tratta della prima volta in tv per Simone Antolini, 23 anni, originario di Fermo, un piccolo comune delle Marche, è uno studente di scienze giuridiche. Con Alessandro Cecchi Paone la storia è nata, quasi per caso, nel 2022 quando hanno iniziato a frequentarsi. Nonostante abbiano una bella differenza d'età i due pare abbiano una certa complicità e non vedono l'ora di iniziare questa avventura.

Gli opinionisti dell'Isola dei Famosi 2023

Per questa edizione dell'Isola dei Famosi è stata riconfermata in studio la presenza di Vladimir Luxuria in veste di opinionista, come era già accaduto per lo scorso anno. Al suo fianco ci sarà, per la prima volta a coprire questo ruolo, Enrico Papi.

Dove vedere l'Isola dei Famosi in tv e in streaming, tutti gli orari

L'appuntamento è ogni lunedì in prima serata su Canale 5, ma è possibile recuperare la puntata dell'Isola dei Famosi il martedì in replica su Mediaset Extra. Qui, tutti i giorni dalle 8 del mattino fino a notte fonda, saranno trasmesse delle clip che raccontano la vita dei naufraghi, mentre dal mercoledì al venerdì dalle 20:30 per la durata di un'ora, saranno disponibili dei contenuti inediti, che il lunedì e il martedì andranno in onda, invece, dopo la diretta e la replica della puntata. Su Canale 5, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle 16:40 gli appassionati potranno assistere alle strisce quotidiane della durata di dieci minuti. Infine, su Mediaset Infinity è possibile accedere alla diretta streaming e on demand della puntata, e sul sito saranno anche caricati contenuti inediti.

IsolaParty con Andrea Dianetti e Giorgia Palmas

Non manca, poi, l'appuntamento digital con le dirette su Mediaset Infinity dell'Isola Party, che va in onda ogni lunedì in streaming dalle 20 alle 22. Quest'anno i conduttori sono Andrea Dianetti e Giorgia Palmas, che ospiteranno anche personaggi noti del mondo della tv e del web per commentare le vicende dei naufraghi. L'hashtag per commentare il programma è #isolaparty.