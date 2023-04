Isola dei famosi 2023, i naufraghi divisi in tre tribù: da chi è composta ciascuna squadra Dal 17 aprile, al via su Canale5, L’isola dei famosi 2023. I 16 naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Enrico Papi saranno divisi in tre tribù: la tribù delle donne, la tribù degli uomini e la tribù delle coppie.

A cura di Daniela Seclì

Da lunedì 17 aprile, al via su Canale 5, la nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi. Alla conduzione tornerà Ilary Blasi, che sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Quest'ultimo prenderà il posto che nella passata edizione era stato occupato da Nicola Savino. Alvin è stato confermato inviato speciale in Honduras, dunque sarà lui a guidare il racconto dalle spiagge di Cayo Cochinos. I 16 concorrenti che comporranno il cast iniziale del reality saranno divisi in tre tribù: la tribù delle donne, la tribù degli uomini e la tribù delle coppie.

I 16 concorrenti dell'Isola dei famosi e il montepremi di 100 mila euro

Il montepremi dell'Isola dei famosi 2023 consiste in 100 mila euro di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza. Il cast del reality condotto da Ilary Blasi è composto da Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, Helena Prestes, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Cristopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Claudia Motta, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Ecco come saranno divisi in tribù.

Le tribù delle donne, degli uomini e delle coppie

I concorrenti, almeno nella fase iniziale, saranno divisi in tre tribù: