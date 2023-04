Isola dei famosi 2023: la foto del cast ufficiale e il commento di Ilary Blasi Il cast ufficiale dell’Isola dei famosi 2023. Tv, Sorrisi e Canzoni svela i nomi dei 16 concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria, Enrico Papi e Alvin, in partenza lunedì 17 aprile.

L'Isola dei famosi 2023 scalda i motori. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi e l'inviato Alvin, avrà inizio lunedì 17 aprile. Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato la foto del cast ufficiale. Ecco i nomi dei concorrenti dell'Isola dei famosi 2023.

Il cast ufficiale dell'Isola dei famosi 2023: i nomi dei 16 concorrenti

Come è possibile vedere nella foto pubblicata sulla copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni, i concorrenti dell'Isola dei famosi 2023 sono Fiore Argento, sorella di Asia Argento e figlia di Dario Argento, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, l'attrice Corinne Cléry, l'ex conduttore Marco Predolin, la modella Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, la modella Helena Prestes, i conduttori radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, l'attore Cristopher Leoni, la showgirl Nathaly Caldonazzo, Miss Mondo Italia Claudia Motta, l'ex suora e cantante Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Ilary Blasi soddisfatta del cast dell'Isola 2023

Tv, Sorrisi e Canzoni fa sapere che Ilary Blasi ha espresso soddisfazione per il cast che caratterizzerà l'edizione 2023 dell'Isola dei famosi: "Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti". Rispetto ai nomi trapelati in precedenza, non ritroviamo nel cast ufficiale Gianmarco Onestini, Elga e Serena Enardu e Gian Maria Sainato. Almeno per il momento. Non è detto che non siano previsti nuovi ingressi a reality già iniziato, come accade regolarmente nel programma L'isola dei famosi. Al fianco di Ilary Blasi ci saranno anche quest'anno Alvin, in veste di inviato e Vladimir Luxuria in veste di opinionista. Si aggiunge al cast Enrico Papi, che prenderà il posto che nella passata edizione era stato occupato da Nicola Savino.