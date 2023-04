Pamela Camassa: “Filippo Bisciglia mi ha incoraggiata a fare l’Isola, le nozze? Non ci pensiamo” Pamela Camassa compirà 39 anni sull’Isola, ma non teme la lontananza con i suoi affetti. “Filippo era contento che partissi per l’Isola, mi ha dato la carica. È il mio compagno di vita, ma non pensiamo alle nozze, è come se fossimo già sposati”.

A cura di Giulia Turco

Pamela Camassa è pronta a partire per l'Isola dei Famosi. L'ex modella è stata annunciata nel cast dell'edizione del reality che sta per partire e, mentre prepara i bagagli per l'Honduras, l'ex modella fa una tappa in studio a Verissimo, per raccontare a Silvia Toffanin tutte le emozioni di questa nuova avventura, senza dimenticare il suo compagno di vita Filippo Bisciglia, che la aspetta a casa il più tardi possibile.

Dai provini di Amici all'Isola dei Famosi

È con grande ironia che Pamela Camassa racconta i suoi esordi nel mondo della tv. Nel corso della sua carriera ha partecipato come cantante ad Amici Celebrities ma, giovanissima, diversi anni prima aveva tentato di entrare nella scuola come ballerina. "Sono anche passata al primo step, uno ci prova insomma", scherza con la padrona di casa. "Poi era il momento dello stage con Steve Lachance e io non mi ricordavo neanche le coreografie. Non sapevo come uscirne, così ho finto di aver preso una brutta storta alla caviglia e me ne sono andata".

Ora è prossima ad un'esperienza inedita, che metterà alla prova la sua tenuta come naufraga. Ammette di essere "piuttosto selvaggia" Pamela Camassa, che quindi pensa che si troverà perfettamente a suo agio con l'habitat dell'Isola. "Proprio durante i primi giorni di permanenza, compirò 39 anni. Sicuramente sarà un compleanno che ricorderò per tutta la vita".

L'amore con Filippo Bisciglia

"Parto grazie alla carica che mi hanno dato le persone che ho vicine", spiega l'ex modella che ha tutto il supporto del suo compagno. "Che cosa ne pensa Filippo della mia partecipazione all'Isola? Beh, è contento. Sa che è un'esperienza che volevo fare da tempo, mi appoggia a pieno". La loro storia d'amore è solida e dunque non avrà bisogno di essere messa alla prova. "Stiamo insieme da 15 anni, siamo cresciuti insieme, tra alti e bassi", racconta Pamela. "È il mio compagno di vita, è tutto per me".

Nel 2020 aveva raccontato in un'intervista a Nuovo di sentirsi pronta per diventare madre: "Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto". Un desiderio che per ora resta in un cassetto. "Il matrimonio? Non ci penso. Forse lo sognavo più da ragazzina, ma ora sinceramente io e Filippo stiamo bene così. È come se fossimo già sposati".