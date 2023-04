Isola dei Famosi, Luxuria: “Quest’anno non saranno tollerati gesti omofobi, razzisti e sessisti” Non sarebbe la prima volta che i naufraghi vengono ammoniti per comportamenti scorretti, ma quest’anno il rischio dovrebbe essere stato arginato ben prima del via e la produzione avrebbe messo in chiaro la necessità di attenersi alla linea editoriale sin da subito.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi giorni dal via, la nuova Isola dei Famosi di Ilary Blasi si prospetta più mite del solito. Sembra che il clima tropicale delle Honduras non rischierà di essere ulteriormente riscaldato da ventate trash, da comportamenti e linguaggi poco adatti ad una prima serata di Canale 5. Non sarebbe la prima volta che i naufraghi vengono ammoniti dalla produzione, ma quest’anno il rischio dovrebbe essere stato arginato ben prima del via.

La linea editoriale per arginare il rischio trash

“So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti e sessisti ed è un passo avanti”, racconta Vladimir Luxuria che siederà sulla poltrona da opinionista in studio al fianco di Enrico Papi. Sembra che la linea editoriale sia stata messa in in chiaro sin da subito e che la produzione si sia dovuta adeguare ad un preciso cambio di rotta imposto da Mediaset, conditio sine qua non per il via del programma. In ballo, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero anche diversi impegni pubblicitari, che la rete non può rischiare di veder saltare. Secondo Dagospia, anche il presunto taglio al "Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis".

Occhi puntati sui Jalisse e Cristina Scuccia

Per questo motivo si punta tutto su concorrenti a basso rischio, che presumibilmente faranno un percorso tranquillo nel reality e che avranno un impatto positivo sul pubblico. “Si parla molto di Cristina Scuccia”, fa notare Vladimir Luxuria. “Sono molto curiosa di vederla in questo contesto. Chissà se metterà il costume intero o il bikini”, dice a proposito dell’ex Suor Cristina. “Credo che sia molto motivata e agguerrita”. Occhi puntati anche sui Jalisse, che attendono da anni il loro riscatto televisivo: “Alessandra ama suo marito, quindi datemi la certezza che l’Isola non sarà Temptation Island!”.