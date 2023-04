Chi è Claudia Motta, ex Miss Mondo Italia e concorrente dell’Isola dei famosi 2023 Claudia Motta è la modella ed ex Miss Mondo Italia concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Romana, 23 anni, ha partecipato a vari programmi tv e anche in qualche film. Attualmente è fidanzata con lo chef Simone Rugiati.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Claudia Motta, proclamata Miss Mondo Italia nel 2021 durante l'edizione che non si è tenuta in presenza a causa del Covid, è una delle concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La 23enne romana, dopo aver iniziato gli studi giuridici seguendo le orme dei genitori, si è dedicata totalmente al mondo della moda, divenendo di fatti una modella, pur avendo partecipato anche a diversi programmi tv come "Tiki Taka" condotto da Piero Chiambretti. Attualmente pare che abbia una relazione con lo chef toscano Simone Rugiati.

Chi è Claudia Motta, naufraga dell'Isola dei famosi

Nata il 22 maggio 2000, Claudia Motta ha 23 anni, è di Roma dove ha studiato danza all'Accademia Nazionale ma scegliendo di intraprendere la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza a La Sapienza. Da sempre, però, ha coltivato la sua passione per il mondo della moda, posando spesse volte per servizi fotografici. I suoi genitori sarebbero due funzionari del Ministero dell'Interno.

Claudia Motta, fonte Instagram

La carriera di Claudia Motta, ex Miss Mondo Italia e modella

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata a "Tiki Take. La Repubblica del Pallone", condotta da Piero Chiambretti, dove ricopriva il ruolo dell'angelo custode. Ha lavorato anche come attrice nel film di Aldo Baglio "Scappo a casa" e anche in altre pellicole come "Adesso preferisco vivere" e "Arrivederci amore, ciao". Nel 2021 conquista la corona di Miss Mondo Italia e successivamente è entrata a far parte del team di Donne Avventura. Adesso è pronta a partire a cimentarsi nella nuova esperienza di naufraga per il reality di Canale 5, L'Isola dei Famosi.

Claudia Motta è fidanzata con lo chef Simone Rugiati

Claudia Motta è attualmente fidanzata con Simone Rugiati, lo chef toscano già volto noto in tv che, in vista della partenza della sua dolce metà, ha ufficializzato anche sui social la loro relazione, chiedendo ai suoi fan di sostenerla durante il suo percorso. Non è chiaro da quanto tempo stiano insieme, dal momento che entrambi non amano condividere molto del loro privato sui social, se non qualche scatto, ma pare che i due siano particolarmente affiatati.