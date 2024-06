video suggerito

Enrico Papi bacia Claudia Motta: "La fuga con l'ex Miss che non è sua moglie" Enrico Papi è stato fotografato dai paparazzi di Chi in compagnia di Claudia Motta, modella 24enne ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Baci, abbracci e carezze figurerebbero come prova della separazione del conduttore dalla moglie Raffaella Schifino.

A cura di Gaia Martino

Foto Instagram, Foto di Chi

Enrico Papi è uno dei protagonisti del nuovo numero del settimanale Chi, ma non è solo. Il conduttore, pronto a tornare in tv con Tilt, è stato fotografato dai paparazzi durante una vacanza a Formentera con Claudia Motta, modella 24enne che lo scorso anno partecipò (seppur per poco) all'Isola dei Famosi, reality per il quale Papi ricopriva il ruolo di opinionista. Si sarebbero conosciuti grazie al programma, scrive la rivista, e entrambi hanno deciso di non nascondere la loro passione davanti alle macchine fotografiche dei più curiosi.

Le foto di Enrico Papi e Claudia Motta

Solo un anno fa Enrico Papi festeggiava i 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella Schifino e meno di due mesi fa parlò del loro amore che durava nel tempo e che ormai "non faceva più notizia". Davanti ai fotografi di Chi, il conduttore si è lasciato andare a baci, abbracci e carezze con la sua nuova ‘fiamma'.

Foto di Chi

Scrive la rivista che il presentatore, con il cappellino e gli occhiali da sole potrebbero esser serviti "per non essere riconosciuto", ma "ha fallito miseramente". Inoltre, si legge, la casa dove i due avrebbero alloggiato nei giorni di vacanza sarebbe stata la stessa che lui affittava per soggiornarvi con la moglie. Non è chiaro se si tratti di un tradimento o di una prova che attesta la separazione dalla Schifino: "Il tradimento è sopravvalutato, la fedeltà appartiene allo spirito, non al corpo" raccontò Enrico Papi la scorsa estate. Lui, però, nella stessa intervista specificò: "Mia moglie non perdona la mia libertà".

Chi è Claudia Motta e come ha conosciuto Enrico Papi

La donna che Enrico Papi bacia nel mare di Formentera è Claudia Motta, la modella romana di 24 anni che nel 2021 ha vinto Miss Italia e nel 2023 ha preso parte all'Isola dei Famosi, nella stessa edizione nella quale Papi ricopriva il ruolo di opinionista. Lei rientrò dall'Honduras dopo soli 15 giorni a causa di un infortunio e pochi giorni dopo annunciò la fine della storia con l'ex, Simone Rugiati.